阿信不喜被提來自中國？與IShowSpeed互動稱來自台北　國台辦回應

五月天主唱阿信近日到美國加州Apple Park出席Apple活動，期間與美國網紅IShowSpeed（內地網民暱稱「甲亢哥」）互動。IShowSpeed問阿信是否來自上海，阿信回答稱，自己來自「台北」。並有工作人員提醒IShowSpeed，「別提到來自中國，他不喜歡談這個」。該段影片在內地網絡引發熱議。



大陸國台辦今日（9月16日）回應事件時表示，希望兩岸同胞「共同維護兩岸文化交流的良好氛圍，多做有利於增進互信、拉近感情的事」。



阿信近期受邀到美國加州Apple Park參加Apple年度新品活動，並於9月11日深夜在社交平台分享此行經歷，稱自己與Apple的互動，最早可追溯至2025年五月天粉絲暱稱為「蔔蔔機」的iPhone 17 Pro「宇宙橙」款式。他回憶，當年曾用第一張專輯的版稅購買人生第一部iMac，而該部電腦至今仍保留五月天的創作軌跡。

阿信在社交平台分享出席Apple新品發佈會的照片。

阿信在社交平台分享出席Apple新品發佈會的照片。

不過，此行的一段現場互動影片，成為兩岸網絡討論焦點。影片中，阿信在活動現場與IShowSpeed互動時，一名身穿黑衣的女性工作人員向IShowSpeed介紹阿信，稱他「來自中國」；然而其後一名白衣男子上前提醒說，「別提到來自中國，他不喜歡談這個」。之後IShowSpeed直接詢問阿信是否來自上海，阿信回答自己來自「台北」。

有一名中國藉女子跟甲亢哥介紹阿信「來自中國」。(影片截圖)

白衣工作人員提醒Ishowspeed，不要提「來自中國，他不喜歡這個」，引發網絡熱議。Ishowspeed其後問阿信是否來自上海，阿信回答說「台北」。

白衣工作人員提醒Ishowspeed，不要提「來自中國，他不喜歡這個」，引發網絡熱議。Ishowspeed其後問阿信是否來自上海，阿信回答說「台北」。

相關片段傳到內地社交平台後引起討論。部分網民對事件表示不滿，並要求阿信公開表態，有人留言稱，「他出來發一條：我是中國人就可以了」。不過，亦有網民認為不應因為一段現場互動便「帶風向」，質疑阿信是被有心人盯上。有人表示：「明顯就是被人陷害的，網友們在集合發這種什麼表態不表態的，人家目的不就達到了嗎。」

白衣工作人員提醒Ishowspeed，不要提「來自中國，他不喜歡這個」，引發網絡熱議。Ishowspeed其後問阿信是否來自上海，阿信回答說「台北」。

白衣工作人員提醒Ishowspeed，不要提「來自中國，他不喜歡這個」，引發網絡熱議。Ishowspeed其後問阿信是否來自上海，阿信回答說「台北」。

9月16日，國台辦例行記者會上，有記者就事件提問，稱台灣藝人參加活動是否都需要作出政治表態。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，大陸方面認為「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並稱這是其所指的「兩岸的歷史和法理事實」。

朱鳳蓮又表示，愈來愈多台灣演藝人員以不同方式表達對中華文化及「兩岸一家親」的認同。她表示，希望兩岸同胞共同維護兩岸文化交流的良好氛圍，「多做有利於增進互信、拉近感情的事」。

IShowSpeed，本名Darren Watkins Jr.，在YouTube擁有超過3700萬粉絲。由於他在直播中經常情緒亢奮，加上誇張的直播風格，在中國內地網絡被稱為「甲亢哥」。去年3月下旬至4月，他曾展開中國及香港之旅，自3月24日起以無劇本直播方式遊歷上海、北京、河南、四川、重慶、深圳及香港等地，並評價中國之旅「很容易得到9分或者10分」，甚至想再買機票前往中國。