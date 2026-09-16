64歲湯告魯斯盛讚勁敵畢彼特　罕談無懼死亡：喜歡站在懸崖邊上

現年64歲的荷里活動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise / 阿湯）一向注重私隱，不過近日他為宣傳下月上映的新片《挖掘者》（Digger），特別接受《GQ》雜誌深度專訪，這亦是他相隔20年後再度成為該雜誌封面人物。阿湯今次罕有半裸上身展露健碩腹肌拍攝性感寫真，更前往人來人往的荷里活大道取景拍攝時尚照。



荷里活動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise / 阿湯）新片《挖掘者》（Digger）即將在香港上映。（劇照海報）

告魯斯今次更前往人來人往的荷里活大道取景拍攝時尚照。（《GQ》官方IG）

現場吸引了大批圍觀者包圍索取簽名及合照，證明阿湯人氣依然爆燈。（《GQ》官方IG）

熱愛冒險坦言不懼怕死亡

對於少有受訪，阿湯笑言自己「一直很忙」。向來以親身上陣演出高難度特技著稱的他，坦言拍電影過程艱難痛苦是正常不過的事。被問及是否懼怕死亡，阿湯毫無保留且坦蕩地表示自己將人生視為一場冒險歷程：「我喜歡站在懸崖邊上，無論是身體上還是象徵意義上。我把人生看作一場冒險，我一直都是這樣……我害怕死亡嗎？不，我不怕。這並不是說我不介意，我只是不介意那種感覺。」

阿湯坦蕩地表示自己將人生視為一場冒險歷程，並不害怕死亡。（《GQ》官方IG）

64歲的湯告魯斯登上雜誌封面，半裸大秀性感腹肌！（《GQ》官方IG）

坦承片場要求嚴格

針對過去曾於拍攝《職業特工隊7》期間因工作人員違反防疫規定而爆粗鬧人的傳聞，阿湯大方承認自己在片場非常投入且要求極高：「我工作很努力，和我一起工作的人都知道。我要求很高，而且從不隱瞞。」他直言傳言屬實，自己每次都是最早抵達片場的人，但這一切源於他對整支合作團隊感到「責任重大」，並關心片場裏的每一個人。

告魯斯承認在《職業特工隊7》中爆粗鬧人，並表明自己在片場非常投入且要求極高。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

盛讚勁敵畢彼特極具魅力

外界常封阿湯為「最後的電影明星」，對此稱號他表示並不認同，並乘機大讚曾被傳是他「事業勁敵」的好友畢彼特（Brad Pitt）：「還有很多非常有才華的演員。比如，畢彼特就是一位偉大的演員，偉大的明星，極具魅力。」他指拍電影是一門需要持續學習的技能，自己從小就在片場向優秀人才吸收經驗，再化為屬於自己的影藝養分。

告魯斯「勁敵」畢彼特（Brad Pitt）極具魅力。（IG@bradpittoffical）

外界常常將告魯斯與畢彼特放在一起對比，直言二人是「事業勁敵」。（X@grankin）