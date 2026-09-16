田啟文爆周星馳個性少言喜歡收料　揭業界9成人只想出糧不想做嘢

田啟文（田雞）接受《放飯ICU》主持人譚玉瑛、林柏希及何基佑訪問，主持們賀他早前奪得2026年臺北電影獎的最佳男配角及韓國的耀眼演員獎，他坦言希望運氣能延伸。譚玉瑛透露多年前周星馳透過田啟文邀約她飲紅酒，在她答應了後卻沒有了下文。



田啟文（田雞）接受《放飯ICU》主持人譚玉瑛、林柏希及何基佑訪問。（公關提供）

譚玉瑛透露，多年前周星馳透過田啟文約她飲紅酒，後來卻沒有下文。（公關提供）

田啟文親解周星馳「收料」性格

田啟文形容周星馳「冇乜嘢特別」，但個性一向少說話，喜歡聆聽及「收料」，要求身邊的人多說，自己則從旁觀察、吸收，再融會貫通。他笑言，周星馳當年在《430穿梭機》中，是最不喜歡演兒童節目的一位，卻被安排在內數年。周星馳選擇演反派更有利於突顯個人特色，「正派有譚玉瑛姐姐做緊，搵一個反派『哼』人個頭，角色嘅特色就出咗嚟」，結果更容易出位。

田啟文親解舊老闆「收料」性格。（公關提供）

田啟文避談舊東家全因怕被屈「反面」

談及周星馳在《430穿梭機》及轉戰影圈後的轉變，譚玉瑛指他當年與梁朝偉都不多言，也不會八卦其他人的事情，不會公開分享工作點滴。田啟文亦表示，已於2009年離開周星馳的公司，但外界仍然把他視為「星爺嗰邊嘅人」，令他經常被追問舊東家的情況。

田啟文直言藉此機會公開表明，自己並非刻意「關門」不談周星馳，只是擔心有好事之徒借題發揮，將訪問內容剪裁成另一種意思，「佢兩個卒之反面喇」。他考慮日後不再回應周星馳的話題，但認同讓外界多了解他一點並非大問題，只是不想被大造文章。

田啟文回到新城廣播滿有熟悉感，他透露曾在2002年主持新城娛樂台的《足球狂熱》節目，當時開咪做主持又兼任幕後工作，為的是「學多啲嘢及搵錢」。他大嘆業界有約90%的人只想出糧、不想工作，他指自己不是靚仔，所以要做個建立獨特風格的演員，亦要靠勤力彌補不足。

田啟文曾在2002年於新城廣播主持《足球狂熱》節目。（公關提供）

怒轟業界9成人只想出糧不想做

談到電影業發展，適逢今日施政報告出爐,他認為政府若能提供一條龍支援，協助外地製作隊伍來港拍攝，並改善封路、場地申請及部門協調等流程，將有助吸引更多投資。他又指出，電影投資風險高，電檢審批時間及不確定性均是業界痛點，必須與政府加強溝通。對於人工智能（AI）日益普及，他希望開拓新渠道，不只為求糊口，也能真正協助電影業延續發展。