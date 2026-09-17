陳展鵬複式獨立屋首度大曝光　花園泊雙車單文柔爆老公親整水電

TVB視帝陳展鵬近年吸金力強勁，早前與太太單文柔（Phoebe）及女兒「小豬比」升級進駐複式獨立屋，一家三口居住環境大躍進！近日YouTube頻道《爆廠》公開陳氏一家的家庭Vlog，令這間全新獨立屋內部更多神秘角落首度大曝光，超寬敞空間與私家花園隨即在網絡引起熱烈討論！



一家三口好幸福。（IG@rucochan）

獨立屋戶外空間超寬敞

從片段可見，大屋採用現代簡約的米白色配搭木系色調，採光度爆燈！超高樓底客廳開揚闊落，旁邊設有內置樓梯直通上層，整體空間感十足。屋外庭院與私人花園空間極為寬敞，足夠讓女兒「小豬比」盡情奔跑玩耍；更有眼尖網民發現門前空地停泊了至少兩部座駕，盡顯舒適氣派。

大屋採用現代簡約的米白色配搭木系色調。（YouTube@爆廠）

採光度爆燈！（YouTube@爆廠）

有網民發現門外私人空地停泊了至少兩部座駕。（YouTube@爆廠）

單文柔在IG分享一家三口在家充電。（IG@smyphoebe）

母女洗車變玩水大戰

今集Vlog以兩母女挑戰幫陳展鵬洗車為主題，小豬比化身「小師傅」有板有眼，豈料母女越幫越忙，最終演變成泡沫水花四射的濕身大戰！單文柔與小豬比玩得投入，笑聲不斷，母女溫馨互動甜爆全網！

小豬比化身「小師傅」有板有眼。（YouTube@爆廠）

母女洗車變玩水大戰。（YouTube@爆廠）

「自豪」非「富豪」 老婆力撐一腳踢

對於新居曝光被指「越住越豪」，陳展鵬早前接受訪問時展現高EQ幽默解畫，笑言新居並非刻意炫富，而是全家人共同建立的溫暖小竇：「其實係『豪』，係『自豪』個『豪』，唔係『富豪』個『豪』。」太太單文柔亦夫唱婦隨甜蜜護航，力撐老公為這個家付出一手一腳的心血，更大爆：「點解咁自豪，因為所有嘢係佢一手一腳做，包括木工、水電、拆嘢、搬嘢，全部都係佢做同埋策劃。」堂堂視帝竟然親自包辦木工水電，兩公婆齊心打造理想家園，幸福感簡直滿瀉！