林盛斌9歲細仔Jaye告白媽媽：下一世都想有你　現就讀傳統名校

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有三女一仔，細仔林道申（Jaye）現時9歲，留有一頭鬈髮，外貌可愛又俊俏，被網民封為「韓系小鮮肉」。近日Pearl分享與Jaye的甜蜜對話，Jaye突然向媽媽告白，直言「下一世都想有你呢個媽咪」，令Pearl感動不已。



林盛斌仔仔Jaye暖心告白：「下一世都想有你呢個媽咪」

近日，Pearl在社交平台分享睡前與Jaye的一段對話。Jaye臨睡前突然問媽媽：「有冇人係細個嘅時候好曳，但係大個好叻㗎？」Pearl表示很多人都是這樣。Jaye隨即指，希望自己都是小時候曳，但是長大後好叻的人。

Pearl耐心回應，指自己從來不覺得兒子曳，只是比較貪玩、需要慢慢學習。沒想到Jaye聽後突然大讚媽媽：「你真係一個好媽咪，我下一世都想有你呢個媽咪！」Pearl感動表示：「呢個真係我做咗咁耐媽咪嘅最高評價」。

Jaye之後更表示，下世仍想要同一班家姐、同一個爸爸和同一個家，更問「點樣先至可以下一世都有你哋呢？」，Pearl則安慰他，只要足夠感恩，下一世一定會再相遇。

由慢熱內向變開朗活潑 劍擊跆拳道表現亮眼

Jaye就讀K1時，是一名很慢熱和内向的孩子。後來在幼稚園老師的耐心教導下，終於逐漸適應校園生活，升上K3後，Jaye有很大轉變，不再慢熱和内向，反而變得很開朗活潑，全班的同學都非常喜歡他。

Jaye現正就讀大角嘴傳統資助小學大角嘴天主教小學（海帆道）。除了性格活潑，Jaye亦有不少運動天分。他自小便開始學劍擊、跆拳道，曾獲幼兒劍擊比賽冠軍，亦考取跆拳道黃綠帶資格，令人十分期待他日後的發展！

除了性格活潑，Jaye亦有不少運動天分。他自小便開始學劍擊、跆拳道，曾獲幼兒劍擊比賽冠軍，亦考取跆拳道黃綠帶資格，令人十分期待他日後的發展！（IG@pearlwong）

大角嘴天主教小學（海帆道）

大角嘴天主教小學（海帆道）是傳統資助小學，2025/26年度升中表現理想，入讀英中或直資學校的學生比例達76%，獲派首志願的比例為85%，首三志願則達95%。