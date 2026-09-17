網傳男星下體打玻尿酸栓塞　王鶴棣慘遭造謠　黑粉道歉連名也寫錯

近日中國大陸微博等社群平台瘋傳一則驚人爆料，指出有「當紅男明星」在上海進行下體注射玻尿酸醫美，不料過程中竟出現血管栓塞等嚴重問題。雖然最初的爆料內容完全未點名任何當事人，亦無任何直接或間接證據，但隨後卻有娛樂博主將此事件移花接木，甚至幫當紅男星王鶴棣創建了負面黑詞條，瞬間引起熱議。



擁有26萬粉絲的娛樂博主「絨耳卷」9月16日下午緊急發道歉聲明，自稱是因為「操作疏忽、對詞條規則不熟悉」，才無心誤建了涉及王鶴棣的負面黑詞條，並強調自己並無抹黑造謠的初衷，願意承擔所有責任。

娛樂博主「絨耳卷」緊急發佈道歉聲明：

然而，這篇道歉信不僅沒能平息眾怒，反而引爆更大的爭議，有網友發現，「絨耳卷」在長篇道歉信中竟多次將「王鶴棣」的名字寫錯，連續出現「王賀迪」、「王赫迪」、「王和迪」等多種錯字版本，連藝人名字都寫不對，被批毫無基本尊重與道歉誠意。更離譜的是，發文後不久博主又火速刪文，隨後更被網友起底私訊截圖，顯示其曾私下詢問能否將圖片「改成假的」以逃避法律追責，再加上其帳號過去長期存在針對王鶴棣的負面言論，讓大批粉絲憤怒質疑該道歉根本只是畏懼法律制裁的被迫之舉。

王鶴棣（微博@王鶴棣_Dylan）

更多王鶴棣的相片：

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面對網路上惡意中傷與不實流言，王鶴棣工作室態度相當強硬，同日傍晚發表嚴正聲明指出，有部分用戶惡意捏造不實對話紀錄並肆意傳播，嚴重損害王鶴棣的個人聲譽。工作室強調「絕不姑息、不予退讓」，目前已完成取證，並在第一時間報警，同步委託律師團隊全權處理，將依法追責所有造謠與傳謠者，誓言用法律手段捍衛藝人名譽。

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