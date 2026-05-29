王鶴棣「不舒服」言論遭迴旋鏢反噬　網民狂挖其多宗惡行怒轟雙標

內地男星王鶴棣不滿在綜藝《親愛的客棧2026》中被沈月等嘉賓開玩笑頒發「最佳你只是個王鶴棣獎」，竟在節目錄製後時隔多月深夜出Po抱怨：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」雖然沈月隨即道歉，但已火速掀起網絡熱話。



內地人氣男星王鶴棣近來陷入「不舒服」輿論爭議。（微博@王鶴棣_Dylan）

王鶴棣發帖談到節目中的話讓他感到「不舒服」。（《親愛的客棧2026》節目截圖）

王鶴棣發帖談到節目中的話讓他感到「不舒服」。（微博@王鶴棣_Dylan）

王鶴棣、沈月因演內地版《流星花園》走紅，二人也有了8年的情誼。（微博圖片）

過往言行遭網民瘋狂翻舊賬細數多位受害藝人

王鶴棣的「不舒服」言論隨即引發強烈的「迴旋鏢效應」，大批網民「考古」出王鶴棣以前對待其他藝人的冒犯言行，直指他根本是「雙標現場」。網民憤而列出「王鶴棣受害者聯盟」名單，當中多年好友沈月可謂深受其害，王鶴棣除了曾故意將她絆倒，更試過強行在地上拖行她，險些令她直撞牆角；而在2018年合作《流星花園》的休息空檔，他更懶理女方感受直接在面前抽煙，逼沈月吸二手煙。

王鶴棣拖行沈月。（網上圖片）

王鶴棣（中）拍攝休息時間不顧旁人感受抽煙。（網上圖片）

王鶴棣更曾當面調侃前輩黃曉明「埋半截了」暗諷其年紀大；在遊戲中更暴力拉扯丁程鑫頭套致其頸部紅腫，以及在對抗中導致張彬彬受傷腦震盪。拍攝時誤傷虞書欣下巴，事後虞書欣在宣傳時提到此事，而王鶴棣反應激動非但沒安慰反而反嗆對方：「那你當時不說？」如今他自己卻在幾個月後翻舊賬喊不舒服，被全網痛批雙重標準，路人緣徹底崩塌。種種「考古」惡行流出，衍生出網絡熱梗「不舒服學」，引來全網圍剿。

王鶴棣調侃前輩黃曉明「埋半截了」。（網上圖片）

王鶴棣暴力拉扯丁程鑫頭套致其頸部紅腫。（網上圖片）

虞書欣亦遭到王鶴棣的「毒手」。（網上圖片）

王鶴棣人設崩塌形象插水

隨着輿論瘋狂反轉，王鶴棣的傲慢人設遭到徹底反噬，多個社交平台累計狂跌超過20萬粉絲，更有大批網民發起抵制其代言的品牌，未來的綜藝邀約恐面臨全面封殺危機。相反，事件中大方體面回應的沈月則成功圈粉不少粉絲。