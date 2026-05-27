王鶴棣「不舒服風波」連累家人 父炸串店遭負評洗版生意狂跌40％
撰文：聯合早報
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內地人氣男星王鶴棣近來陷入輿論爭議。在內地綜藝《親愛的客棧2026》中擔任主理人的王鶴棣，在最後一集頒獎環節被其他嘉賓調侃，他5月23日凌晨發文直言「當時確實不舒服」。參加該節目的女星沈月公開發文致歉，引發議論。
沒想到，風波竟意外波及王鶴棣父親在四川經營的炸串店。最近兩日炸串店湧入大量惡意負評，掀起外界關注。
據悉，「棣爸油炸」是王鶴棣父親王勤於2016年創立的小型家庭炸串店，平時正常經營，並未與兒子的演藝事業掛勾。在王鶴棣風波發生後，炸串店突然湧入許多負評。
王父接受內地媒體《封面新聞》採訪時坦言，白天和夜間的客流量都明顯受阻，面對生意下滑40%，深感無奈與不知所措，直說：
面對現在這種情況，我也不知道應該怎麼辦。
對於兒子在節目上的反應，王父自認是圈外人，對於網上的糾紛不是很清楚也沒有參與，兒子平時工作也忙。不過他不反對兒子表達自己的情緒：「不能太壓抑了，其他的話，也不方便多說。」滿是無奈。
隨着事件延燒，一些理性網民痛批惡意刷負評的行為已經越界，認為「玩梗不該砸人飯碗」、「不應影響到無辜家人」等。
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