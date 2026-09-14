陸劇票選霸總排行　陳偉霆許凱上榜　《早春晴朗》井柏然僅排第三

最近井柏然在《早春晴朗》中飾演毒舌上司欒念，憑着高冷又帶點腹黑的角色設定收穫不少喜愛！霸總型男主一直都是甜寵劇裏的經典人設，最近微博網友也票選出「甜寵劇霸道總裁」排行榜，欒念僅排在第三，冠軍究竟是……



陸劇霸道總裁排行（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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TOP 8：沉皓明

《許我耀眼》陳偉霆飾演



沉皓明金達集團繼承人，外表温和，骨子裏卻高冷強勢。身為霸總，他做事果斷、掌控欲強，最初接近許妍也帶着明顯的利益考量。直到許妍決絕離開後，他才徹底看清自己的真心，直接開啟霸總追妻模式把老婆追回來！

TOP 7：時宴

《以愛為營》王鶴棣飾演



時宴年紀輕輕便是商業界奇才，外表高冷、做事果斷，典型的實力派霸總。被鄭書意撩到後逐漸淪陷，表面高冷難接近，私下卻細膩又寵妻，連她的小習慣都默默記在心裏。

TOP 6：韓廷

《你比星光美麗》許凱飾演



韓廷是東楊科技總裁，出身優渥，又高又帥，妥妥的高顏值霸總。看似高冷沉穩，實際上早已暗戀紀星多年。時隔10年重逢後，他直接開啟主動追妻模式，更成為紀星新公司的投資人！

TOP 5：肖稚宇

《軋戲》陳星旭飾演



肖稚宇創立建築設計事務所，屬於典型的事業型霸總，同時還化身秦宵一參與劇本殺運營。看似成熟穩重、神秘感十足，沒想到卻在劇本殺中邂逅胡羞，兩人從遊戲一路走進現實，展開一段特別的緣分。

TOP 4：宋凜

《幸福，觸手可及》黃景瑜飾演



宋凜是萬楓集團總裁，白手起家闖出一番事業，十足的實力派霸總。事業上雷厲風行、理性果斷，常年一副冷臉，看起來難以接近。唯獨面對周放，他逐漸卸下防備，展現出外冷內熱、嘴硬心軟的一面。

TOP 3：欒念

《早春晴朗》井柏然飾演



欒念是廣告公司總監，典型的高冷強勢型霸總，業務能力超強，做事嚴苛又果斷。初遇尚之桃時對她十分嚴格，卻在相處中慢慢動了真心，開啟一段隱秘戀情。分手後才發現自己早已淪陷，開啟追妻火葬場模式！

TOP 2：孟宴臣

《我的人間煙火》魏大勛飾演



孟宴臣是孟家國坤集團的未來接班人，妥妥的高冷禁慾系霸總。外表冷淡、做事果斷，商場上更是雷厲風行，內心卻藏着一段無法說出口的感情。與許沁名義上是兄妹，卻早已產生超越手足的情愫，最終這段感情還是被家人強行拆散。

TOP 1：林嶼森

《驕陽似我》宋威龍飾演



林嶼森原本是實力出眾的外科醫生，卻因一場車禍被迫離開醫壇，轉而接手家族事業。從救死扶傷的醫生到掌控商場的霸總，氣質沉穩內斂，做事果斷又有魄力。看似冷靜強勢，面對聶曦光卻格外温柔體貼，情緒穩定又成熟，這種反差感真的很讓人上癮！

不得不說，霸總人設之所以這麼多年依然受歡迎，就是因為他們總能滿足大家對「又帥、又強」的幻想。無論是高冷型、腹黑型還是寵妻型，總有一種能精準戳中觀眾的心～

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