乘風2026｜范瑋琪無人問津落淚輪空　網民揭昔日背刺張韶涵黑歷史

在《乘風2026》最新一期節目中，范瑋琪因在四公高難度唱跳選人環節中慘遭冷落，並目睹隊友被秒選而心理防線崩潰、當場委屈落淚。然而，這場極具感染力的「淚崩名場面」非但沒有贏得同情，反而引發網民集體冷眼相對，質疑其購買網軍，並瘋狂翻炒她當年背刺昔日閨密張韶涵的黑歷史。

本次公演主要進行「高難度唱跳」。（節目截圖）

范瑋琪慘遭冷落無人問津

主持人齊思鈞宣布進入第二階段時，特別開放各隊長再次邀請待定成員加入。然而，頂著「昔日歌后」光環的范瑋琪，竟然再度面臨無人問權的孤單窘境。當主持人現場宣布范瑋琪「暫時沒有隊長發起邀請」時，她臉色一沉，但仍強顏歡裝、努力保持微笑試圖掩飾尷尬。怎料下一秒，站在她身旁的江語晨瞬間被唐藝昕開口秒選，這巨大的反差成為壓垮駱駝的最後一根稻草。范瑋琪的心理防線瞬間潰堤，當場忍不住低頭掉淚。范瑋琪一邊抹淚一邊委屈地哽咽道：「我知道會這樣子的……」

范瑋琪無人問津。（節目截圖）

網民冷眼相對拒買帳：最近是不是開始買網軍？

雖然范瑋琪在節目中落淚的畫面極具渲染力，鏡頭前的姐姐們也紛紛送上安慰，但網上的輿論卻呈現完全相反的「極度冰封」狀態。各大社交平台隨即引發大批網民冷嘲熱諷。有清醒的網民直言，每當范瑋琪在綜藝節目中表現出委屈或狀態不佳時，網上就會莫名出現同情聲音，讓人強烈質疑：「第一個想問的就是，范瑋琪最近是不是開始買網軍？」

這股強烈的負面情緒，也迅速點燃了大家藏在心中多年的疑問，到底范瑋琪當年對張韶涵做了什麼，才會導致今時今日大家依然這麼討厭她？

各大社交平台隨即引發大批網民冷嘲熱諷。（Threads）

世紀「假面閨密」恩怨再被翻炒

有部分網民一語道破當年的名場面：「那時印象滿深刻的，張韶涵被親媽控訴的時候，范瑋琪竟然跳出來說『還是要孝順』之類的話。這個新聞片段我看過，只能說她說話不太得體，根本是假面閨密。」網民痛批，在張韶涵被親生家庭當作搖錢樹「吸血」、甚至被親媽親手毀掉演藝事業、瘦到脫相最無助的時刻，作為昔日形影不離的閨密，范瑋琪不幫忙澄清也就罷了，竟然還站在道德高地用「要孝順」這種冠冕堂皇的大道理來進行道德綁架、變相向媒體默認張韶涵「不孝」，無疑是最不可原諒的「背刺」行為。