范瑋琪喊「我是河北人」盼回鄉尋根　罕談被網暴：我沒有對不起誰

演藝重心移往內地的歌手范瑋琪，近來接受內地媒體《騰訊娛樂》訪問。



除分享過去6年間深陷低潮、與自己和解的點點滴滴，更提到自己是河北人、家鄉在石家莊：

我想要有一天回去吃道地的菜，好好地開一場演唱會，那我就了了一樁心願。

「我是河北人，希望這個認同感，要持續在大家心裡認同，我自己也要做認同，可以身為中華兒女，唱歌給大家聽，是非常幸福的一件事。」

范瑋琪從小住在眷村、熱愛吃麵食

被問及祖籍在石家莊，有無返鄉看過，范瑋琪表示曾聽爸爸說過，祖籍是河北省深澤縣，有回她在石家莊表演，歌迷提醒深澤縣就在她石家莊裡：「我現在特別想回石家莊唱，我6、7歲從美國回台中，住在空軍的眷村裡，小時候可以吃到姥姥、太姥姥煮的河北的菜，我很愛吃麵食，很奇怪，不知道怎麼解釋。」

范瑋琪在訪問中提到提到自己是河北人、家鄉在石家莊。（微博@騰訊娛樂）

問及過去6年裡最痛心的事情，范瑋琪坦言是爸爸媽媽、奶奶、叔叔以及大S接連離世，加上面對各種網暴，讓她大受打擊：「一開始我真的搥胸頓地，我們那麼平凡、正常善良的人，為什麼會被誤會成好像魔鬼一樣，我跟神禱告，給我力量、勇氣、一些能量，讓我覺得我在做的事是對的，我沒有對不起誰。」

不看負面報導 謝老公黑人（陳建州）陪她走過來

但現在的她學會不急著解釋：「解釋越多、怎麼樣解釋，還是會有人扭曲妳的想法，我選擇完全不回應，我的回應就是在我的歌裡。」她感謝歌迷溫暖相伴，每次被接機、收到手寫信，都讓她感受到滿滿溫暖，陪伴她從泥濘裡爬出來：「我太幸福了，沒有他們，我也不知道我還能夠回來唱歌。」

對於負面報導，范瑋琪笑說很少看，反而喜歡追劇跟看水晶，更陸續入手水晶、礦石，找到喜歡的能量，更打開她的眼界，更盼望去東海跟可塘看水晶，並提到雙胞胎兒子以及老公陳建州（黑人）的陪伴，也對她來說相當重要：「很感謝他陪我一路走過來」。

范瑋琪收到節目組送的錦旗，讓她很驚喜。（微博@騰訊娛樂）

范瑋琪也坦言自己的個性，並不適合待在演藝圈，就連身邊的好姐妹也這樣想：「我不擅長表達自己，而且越說越錯，我知道很多話我說不過人家，但我沒有做的事情，就是沒有做。」她笑說也曾想過要當很帥、走冷傲風：「但你看我的臉，我有辦法做到嗎。」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】