TVB王牌綠葉金興賢移居中山享半退休生活　轉行教高球拒復出拍劇

現年77歲的前無綫藝員金興賢曾憑作品《邊緣人》入圍金馬獎「最佳男配角」，被封為TVB「王牌綠葉」。此前金興賢出席了70年代花旦蘇淑萍的生日派對，同場友人於社交平台發布當日聚會相片，曝光其最新近況。相中的金興賢精神狀態不俗，他向現場友人透露近年已移居中山生活，相當適應當地的休閒節奏。



金興賢最為人熟悉的作品是《刑偵》III及IV。（電視截圖）

亮相蘇淑萍壽宴曝光近況

金興賢在出席蘇淑萍的生日派對時，他向現場友人透露近年已移居中山生活，相當適應當地的休閒節奏；而談及會否重返螢幕拍劇，他表示自己已無法適應長時間的艱苦拍攝，現時十分享受優哉游哉的半退休日子。

金興賢（右一）曾出席蘇淑萍的生日派對。（小紅書＠carlineki）

金興賢曾出席蘇淑萍的生日派對。（小紅書＠Wendy Ng）

金興賢於70年代末曾與無綫電視舞蹈藝員錢幼玲結婚，二人育有一子，可惜婚姻維持約十年後宣告離婚，其大仔如今已成為一名專業機師。金興賢其後再婚，現任妻子Joanna曾任職空姐，夫妻倆如今攜手相伴，低調享受隨心所欲的晚年生活。

《家變》飾汪明荃男友

金興賢畢業於第一期無綫電視藝員訓練班，同期同學包括甘國亮、郭鋒、陳美琪及許紹雄等。因演技紮實被封為「王牌綠葉」。他曾參演首部電影《點指兵兵》，並憑作品《邊緣人》入圍金馬獎「最佳男配角」。

金興賢參加過第一期無綫電視藝員訓練班，與甘國亮、郭鋒、陳美琪及許紹雄等做過同學。（網上圖片）

金興賢於電視圈發展期間參演多部劇集，包括《奮鬥》、《千王之王》、《還看今朝》、《刑事偵緝檔案III》、《O記實錄II》、《大鬧廣昌隆》及《天地豪情》。其中於1977年播出的劇集《家變》中，他飾演汪明荃男友及黃愷欣丈夫，成為其個人代表作之一。

金興賢曾憑作品《邊緣人》入圍金馬獎「最佳男配角」。（網上截圖）

考取高爾夫球牌轉行做教練

千禧年後，金興賢遠赴美國考取高爾夫球教練牌照，回港後轉行任教，一堂收費約千元，學生包含多位圈中藝人。他更與苗僑偉、秦沛、鄧梓峰等人組成球隊打慈善賽，並成立香港藝人高爾夫協會。私下他與周潤發交情深厚，二人於1988年共同創立「藝進同學會」。

淡出幕前後，金興賢轉行當上高爾夫球教練，每4小時收費980元。（網上圖片）

此外，他與佘詩曼母親Lily為多年好友，更曾擔任Lily婚禮的伴郎。金興賢曾分享一段搞笑往事：當年佘詩曼參選港姐後初入行，於機場主動向他打招呼，但他一時未反應過來「阿佘」為Lily的女兒而未有理會。直至幾年後佘詩曼爆紅，金興賢前往Lily家中作客再遇阿佘，隨即親自上前道歉，場面十分有趣。