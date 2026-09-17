黃嘉雯遠赴東非大草原親近野生動物　狂換四套度假Outfits超吸睛

2019年香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）最近在TVB熱播劇《死有對証》中破格演出，飾演恐怖殺人犯，憑藉其驚人「黑化」演技與神級變臉獲網民激讚。在劇集播出後，黃嘉雯亦趁著工作空檔好好放鬆，與好友遠赴東非坦桑尼亞展開精彩旅程，並在社交平台分享多套精心準備的野性造型與旅遊片段，吸引大量網民點讚。

黃嘉雯與好友遠赴東非坦桑尼亞旅遊。（IG@carmaneysantiago）

深入草原親近大自然

黃嘉雯今次非洲之行行程相當豐富，乘觀光吉普車深入國家公園，與獅子、長頸鹿及斑馬等野生動物近距離接觸。雖身處荒野，她仍與嚮導飲香檳、圍篝火跳舞，貫徹《獅子王》俚語「Hakuna matata」的無憂無慮生活態度，在影片中黃嘉雯更被兩位同行的導遊合力抬起，笑得格為燦爛，現場氣氛亦相當熱烈。

黃嘉雯深入草原與獅子、長頸鹿及斑馬等野生動物近距離接觸。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯深入草原與獅子、長頸鹿及斑馬等野生動物近距離接觸。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯深入草原與獅子、長頸鹿及斑馬等野生動物近距離接觸。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯深入草原與獅子、長頸鹿及斑馬等野生動物近距離接觸。（IG@carmaneysantiago）

連換四套穿搭示範Safari時尚

此外，黃嘉雯更特別精心準備了四套Safari主題的旅遊Outfits。她先以一身牛仔風造型登場，寬檐牛仔帽配黃褐色短夾克；隨後又換上米色緊身短背心，下身搭配迷彩工裝長褲，既時尚又具備功能性；接著她身穿一件獨特的黑白斑馬紋斜肩連衣裙，野性十足；第四套，她則選穿了一件吊帶深藍色豹紋長裙，散發出成熟嫵媚的熱帶風情。這四套精心挑選的穿搭，都完美契合了東非的氛圍，展示了黃嘉雯敏銳的時尚觸覺。

黃嘉雯特別精心準備了四套Safari主題的旅遊Outfits。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯特別精心準備了四套Safari主題的旅遊Outfits。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯特別精心準備了四套Safari主題的旅遊Outfits。（IG@carmaneysantiago）