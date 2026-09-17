BIGBANG啟德騷一開售嚴重塞車帳戶疑被block　網民排40分鐘慘售罄

近期韓國人氣男團BIGBANG宣佈將於2026年11月13至15日假啟德體育園啟德主場館舉行大型演唱會，門票於近日正式開售。作為啟德體育園矚目的盛事之一，門票一開售即引發全港歌迷搶購潮。然而，快達票（HK Ticketing）售票系統再度爆發嚴重塞車及異常情況，大量粉絲於社交平台上出Po苦笑及崩潰「慘叫」，指大部分人根本連進入購票頁面的機會都沒有，更有人疑遭系統無故封號，全程淪為「陪跑」。

Bigbang。（IG@bigbang_2xx6）

Bigbang香港場開演在即。（IG@kaitaksportsparkhk）

網民轉用家人帳號即搶飛成功

門票開售當刻，數以萬計粉絲同時湧入售票網站，導致伺服器瞬間過載。多名網民在社交平台反映售票系統疑出現問題，直言「HK Ticketing會不知名原因封帳號，唔畀排隊......」。有幸運網民則分享經歷，指出現異常畫面即代表已被系統阻擋，表示：「睇到咁樣嘅話就即係俾人block咗，我即刻用我老公個AC即刻排到，大家可以唔使試、冇用啦」。

網民換AC即搶飛成功。（Threads）

網民換AC即搶飛成功。（Threads）（Threads）

粉絲「陪跑」一小時搶飛失敗

除了帳號疑遭封鎖外，長期的排隊等待亦讓歌迷備受煎熬。有網民貼出排隊畫面，無奈指「12:18個人仲响個『等』字度行緊」，更有大批粉絲苦等許久仍表示「到而家都入唔到」。不少人在網頁前守候數十分鐘，最終迎來的卻只有失望，有人直言：「排咗半個鐘，我突然間入到去，原來已經售罄啦」，亦有粉絲崩潰留言指「排咗40分鐘原來冇飛」。不少歌迷看到其他人的遭遇後大感共鳴，留言稱：「我以為係自己開po」。與此同時，亦有不少網民強烈質疑售票平台的穩定性，呼籲官方認真檢討，以免歌迷失望而回。

網民驚覺，原來AC被block咗。（Threads）