陳建州突發心肌梗塞極速送入ICU　自揭血管塞9成全因一作息習慣

台灣藝人兼PLG職籃聯盟創辦人「黑人」陳建州日前於PLG友誼賽期間突然感到胸悶不適，身旁工作人員察覺異樣後隨即將他送往台大醫院急救。經醫生檢查證實為心肌梗塞，院方即時安排緊急手術打通血管，所幸經過救治後狀況穩定，並於9月17日中午順利從ICU轉至普通病房。

陳建州日前被緊急送入ICU。（Facebook@黑人 陳建州）

黑人陳建州與妻子范瑋琪。（IG@fanfan）

黑人陳建州一家人。（IG@blackielovelife）

陳建州被爆血管塞高達90%。（Facebook@黑人陳建州）

陳建州轉普通病房報平安

陳建州戴上黑色鴨舌帽及口罩由醫護人員推進普通病房，雖然躺在病床上，但氣色與精神相當不錯，看到外面大批守候的媒體更微笑讚好。談及當時突發不適的過程，陳建州坦言當時確實感到胸悶，自己也被突如其來的心血管問題嚇到，幸好醫療團隊短時間內幫他打通血管。至於何時能夠出院，他表示仍需視乎這幾天的觀察狀況。

轉普通病房報平安。（FB@黑人陳建州）

歸咎長期睡眠不足呼籲大眾關注心血管

外界關心突發心肌梗塞是否與飲食重鹹有關，陳建州表示自己平時飲食與一般人無異，既有運動習慣亦有定期健康檢查，因此認為主要誘因應是長期睡眠不足。被問到日後會否減產，他表示由於職籃聯盟很多事務仍要自己親力親為，故工作量不會減少，但未來會更加注重身體狀況，並藉自身經驗呼籲大眾多加關注心血管健康。

對於住院期間妻子范瑋琪忙前忙後在醫院悉心照料，陳建州感性道謝：「謝謝她照顧兩個小朋友。」范瑋琪亦透露，這段時間均有與雙胞胎兒子飛飛、翔翔視訊通話，陳建州亦有親自出面安撫，要兩個兒子放心。

陳建州和雙胞胎兒子如餅印一般。（Facebook@黑人 陳建州）