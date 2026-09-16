49歲黑人陳建州突發心肌梗塞開刀搶救　研究揭83%年輕患者有先兆

「黑人」陳建州15日傍晚傳出突發急性心肌梗塞，隨即緊急送往台大醫院搶救，經醫療團隊迅速處置後，已完成心導管手術並成功安裝心臟支架，目前轉入ICU接受密切觀察，若復原狀況良好，最快預計於17日出院。



重症醫生黃軒在FB專頁發文，以「你年紀輕輕，怎麼也會心肌梗塞？」提醒，心肌梗塞並非只有年長者才可能發生。臨床上曾遇過45歲的年輕健身教練，因胸痛、滿身冷汗就醫，原以為只是胃食道逆流，但心電圖已顯示冠狀動脈堵塞。

「黑人」陳建州15日傍晚傳出突發急性心肌梗塞，隨即緊急送往台大醫院搶救。（Facebook@黑人陳建州）

黃軒指出，心肌梗塞通常是供應心臟的冠狀動脈突然被血栓堵住，使心肌缺血、壞死。年輕患者並非沒有危險因子，而是部分風險可能早已累積，其中吸煙就是年輕型心肌梗塞重要且可改變的風險之一。吸煙會傷害血管內皮、增加血小板凝集，也可能誘發冠狀動脈痙攣；電子煙也不是安全替代品，但目前不能僅憑觀察性研究斷言其會直接造成心肌梗塞。

此外，高血壓、糖尿病、高LDL膽固醇、肥胖與脂肪肝，都可能從二、三十歲開始傷害血管，而且通常沒有明顯症狀。黃軒引用YOUNG-MI研究指出，在50歲以前發生首次第一型心肌梗塞者，83%至少已有高血壓、糖尿病、血脂異常或吸煙其中一項危險因子。

在50歲以前發生首次第一型心肌梗塞者，83%至少已有高血壓、糖尿病、血脂異常或吸煙其中一項危險因子。（Unsplash@Sweet Life）

家族病史也值得留意。若LDL非常高，或父親、兄弟在55歲前，母親、姊妹在65歲前曾發生心肌梗塞，應注意家族性高膽固醇血症。黃軒指出，這不只是「吃得太油」，也可能與遺傳有關，使血管提早老化。

長期睡眠不足、心理壓力與久坐通常不是心肌梗塞的唯一原因，卻可能透過交感神經活化、血壓升高、胰島素阻抗、體重增加及發炎反應，並伴隨吸煙、不健康飲食或缺乏運動等行為，使原有的心血管危險因子進一步累積。黃軒提醒，熬夜、壓力與久坐不一定會立即引爆心肌梗塞，但長期下來可能讓血壓、血糖、體重及發炎風險一起升高。

此外，可卡因、安非他命等毒品及刺激物，可能使心跳及血壓急升，引起血管劇烈痙攣或血栓，年輕人也可能因此突然發生心肌梗塞。年輕人也可能因冠狀動脈痙攣、血栓、先天異常或自發性冠狀動脈剝離（SCAD）發病，其中SCAD尤其是年輕及中年女性、懷孕期或產後心肌梗塞的重要原因之一。

年輕人容易犯的錯，是低估胸痛等症狀。（Unsplash@Sasun Bughdaryan）

黃軒提醒，年輕人容易犯的錯，是低估胸痛等症狀。如果胸口出現壓迫、緊縮或沉重感，持續數分鐘仍未緩解，或反覆發作，並伴隨冒冷汗、噁心、呼吸困難，或疼痛延伸至手臂、肩膀、下巴、背部，以及突然虛弱、頭暈或快昏倒，都應立即撥專線求救，不要自己開車，也不要等待症狀自然消失。

黃軒表示，年輕型心肌梗塞看似突然，背後往往是血管沉默受傷多年。年輕人不要只看身分證上的年齡，也要知道自己的血壓、血糖、LDL、吸煙史及家族史。他也提醒，許多年輕人認為自己體力好、可以熬夜，或健檢數字還沒亮紅燈，就把胸口偶爾出現的悶脹當成胃食道逆流或肌肉拉傷。然而，動脈壁內皮的慢性發炎與低密度膽固醇（LDL）的斑塊沉積，可能在無聲無息中影響血管。

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