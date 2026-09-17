陳錦鴻角色互換扮仔叫爸爸12年　停工陪伴自閉兒終逆襲成鋼琴家

現年59歲的前TVB小生陳錦鴻一向是圈中公認的「廿四孝爸爸」，早年為照顧患有自閉症的兒子而毅然放棄演藝事業。早前陳錦鴻接受HOY TV節目《關於快樂的死亡2》訪問，大談多年來照顧自閉症兒子陳駕樺的心路歷程。陳錦鴻透露，兒子小時候曾表示長大後想做爸爸，他遂放下昔日一線小生身段，實踐長達12年的「角色互換」經歷。



陳錦鴻（左）的兒子陳駕樺（中）患有自閉症。（資料圖片）

陳錦鴻是圈中公認的「廿四孝爸爸」，一直陪伴在患自閉症兒子身邊。（Youtube@HOY媒體網絡）

陳錦鴻每天奉茶稱呼兒子「爸爸」

陳駕樺約兩歲多時確診自閉症，4歲時在評估中證實有輕度至中度智障，陳錦鴻在完成無綫餘下的合約後毅然停工留在兒子身邊。隨後陳錦鴻帶著家人搬到郊區生活，他每天設計遊戲，陪兒子運動、釣魚及爬樹，更在兒子爬樹跌下時守在旁邊接住逾千次，藉此建立起不可動搖的信任，成功把最初一星期只能記住一個詞語的兒子，一步步引導至幼稚園畢業時能獨自上台朗誦。

陳錦鴻坦言得悉兒子患有自閉症及輕度智障時猶如當頭棒喝。（Youtube@HOY媒體網絡）

陳錦鴻透露自己曾詢問兒子未來志向，表示陳駕樺希望長大後能擔任爸爸角色。為此陳錦鴻放下昔日一線小生身段，每天清晨向兒子奉茶並稱呼對方為「爸爸」，自己則反串扮作兒子「小虎」，由兒子6歲起，他更堅持每晚為他按摩一小時傾心事，以身作則把「孝順」演給他看。

陳錦鴻會同囝囝互換角色，自己做囝囝每朝同「爸爸」奉茶。（Youtube@HOY媒體網絡）

陳錦鴻為兒傾盡父愛：唔想佢成社會負累

對於這一切付出，他語重心長地表示：「我嘅心思只係希望我個仔學識講嘢，我係佢爸爸，帶到佢嚟呢個世界，我係希望佢快樂，同唔希望佢成為社會嘅負累。」如今這份付出獲得溫暖回報，每當他感到疲累不適時，兒子都會主動斟水兼替他按摩。

陳錦鴻不想兒子成為社會負擔。（Youtube@HOY媒體網絡）

如今兒子學有所成，陳錦鴻亦感安慰。（Youtube@HOY媒體網絡）

陳駕樺於11歲時觀賞電影《波希米亞狂想曲》，隨後向父親提出學習鋼琴要求。經歷7年練習後，陳駕樺考獲鋼琴演奏級資格，現時已入讀大學音樂課程並自行籌辦音樂演出。早前陳錦鴻與太太杜雯惠陪同陳駕樺出席自閉症關注活動，陳駕樺於台上演奏蕭邦名曲及自彈自唱，並運用英語、德語及普通話進行自我介紹，陳錦鴻與杜雯惠於台下跟隨節拍合唱。

陳錦鴻兒子早前開演湊會。（林迅景 攝）