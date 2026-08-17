莊韻澄同為自閉症孩子家長力撐陳錦鴻：照顧SEN要更多愛心和耐性

自閉症｜陳錦鴻在近期訪談中談及患自閉症兒子未來獨立生活的問題時，因主持人的提問一度反應激動，片段引起網民熱議。同樣育有自閉症兒子的莊韻澄亦留言支持，直言照顧SEN小朋友需要付出更多愛心、耐性和時間。



談自閉症兒子獨立問題 陳錦鴻一度激動反駁主持

近日，陳錦鴻到DJ顏聯武的訪談節目《顏式生活》作客，談及如何面對患自閉症的兒子未來獨話的話題時，陳錦鴻因顏聯武的問題感到不滿、反應激動，場面一度緊張。

顏聯武問陳錦鴻有沒有想過讓兒子獨立，其後再以假設情況作比喻。陳錦鴻反駁，即使自己會擔心，也不能一直陪在兒子身旁，放手與擔心不能混為一談，最重要是兒子能否獨立生活，而非自己是否肯放手。

莊韻澄留言支持：照顧SEN小朋友更需耐性

事件被廣泛報道，女藝人莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）亦於社交平台的相關報道下留言支持陳錦鴻，表示照顧有特殊需要的孩子，需要付出更多愛心和耐性：「就算湊正常小朋友要教好佢哋都唔容易，何況SEN小朋友用嘅愛心耐性同時間要多好倍！」

兒子1歲已現異常 評估後確診自閉症

莊韻澄亦育有一名患有自閉症的兒子呂崇滈（波子），她於2020年與經理人呂成忠結婚後誕下一子，後來於2024年宣布離婚。莊韻澄曾分享，波子在1歲時已不肯與人有眼神交流和說話，更經常在家中跑來跑去，甚至刻意碰撞身體，想有強烈的感官刺激。

之後進行評估時，醫生懷疑他有感覺統合方面的需要，因此建議接受進一步訓練及支援。後來，波子被診斷患有自閉症譜系障礙（ASD）。莊韻澄在朋友介紹下，帶仔仔進行相關訓練，經過一段時間後，她留意到兒子的情緒和自控能力有所改善，對新事物的接受程度亦提高。雖然要花更多心力照顧仔仔，但她亦坦言從不覺得照顧孩子是辛苦的。

再度懷孕遇胎兒染色體異常 忍痛終止懷孕

除了陪伴兒子成長，莊韻澄過去亦曾經歷失去孩子的傷痛。莊韻澄曾在2022年宣布再度懷孕，但不久後就驗出胎兒染色體出現問題，患上罕有的「巴陶氏症」，最終要在20週前終止懷孕。她當時亦曾公開分享這段經歷，表示與女兒的緣分只有4個多月，但亦讓她學會面對無常。

經歷過不同的育兒挑戰後，莊韻澄對照顧孩子有更深體會。她認為，照顧SEN小朋友需要付出更多愛心、耐性和時間。今次見到陳錦鴻談及兒子的訪問，她亦有感而發，留言支持對方。