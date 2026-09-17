女星過勞變植物人奇蹟甦醒　復出遭勸躺平拒放棄　跑8劇組拿2角色

內地演藝圈勵志生命奇蹟！畢業於北京電影學院、擁有深厚芭蕾舞底子的女演員肖妍倪，2021年9月在結束高強度的拍戲行程返家後，竟突發心臟驟停。當時經全力搶救雖幸運保住性命，卻因缺血缺氧性腦病慘遭醫師診斷陷入植物人狀態，不過3個月後她奇蹟甦醒，之後努力復健，盼早日回歸。而最近傳來她已回歸拍戲的好消息。



肖妍倪生病前處於高壓生活，她曾坦言自己是個典型的工作狂，為了在演藝圈爭取曝光，過年期間完全不敢休息，每天甚至全靠三、四杯黑咖啡硬撐提神，心裡總想著「自己馬上就要紅了」，怎料命運卻在事業上升期給了她重重一擊。

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所幸在昏迷整整三個月後，她奇蹟般甦醒。然而，醒來後的殘酷現實是左側身體近乎癱瘓、完全不受控制。面對人生絕境，她展現超乎常人的韌性，展開長達三年的艱苦復健，終於在2025年4月實現獨立行走，並於同年底恢復基本生活自理能力。

今年9月，肖妍倪選擇再次踏上橫店片場。她坦言演藝圈許多人甚至以為她早已不在人世，這次回來最主要就是想讓大家知道「我還在、我回來了」。只不過重返片場的過程並非一帆風順，肖妍倪接受陸媒《九派新聞》訪問時，還原了當時遭劇組冷言相待的真實過程。

她回憶當時一天之內跑了八家劇組，沒想到試鏡的第一家劇組看到她的狀況就驚呼：「『哇塞，你都這樣了，你還出來拍戲啊？你怎麼了？』我說生病了呀，對方竟接著說：『你這樣還來拍戲，躺平得了！』」面對如此刺耳且直白的質疑，不過肖妍倪完全沒有退縮，堅定表示：

我不！我不躺平，我還可以工作！

而被問到聽到這些話是否感到傷人時，肖妍倪展現出令人佩服的強大心理素質，淡然表示：「還行吧！首先我去的時候就知道他們會這麼說，所以心裡早就準備好了。而且他們否定我也是應該的，因為確實情況就是這樣啊！」

肖妍倪也透露復出後的片酬大不如前，從生病前日薪高達人民幣萬元，驟降至如今每天僅剩800元人民幣，但她依然非常珍惜每一次上鏡的機會。她感性坦言，唯有站在聚光燈下才覺得自己是真正活著，也希望能靠自己的雙手賺錢分擔母親的生活壓力。最終她憑藉一股不服輸的精神，成功在八家劇組中脫穎而出，拿下兩部短劇角色，用實際行動證明：只要不放棄，生命就能再次綻放光芒！

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