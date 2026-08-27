白鹿粉絲又捲爭議　遭宋雨琦起訴侵權　惡意影射譚松韻亡母引眾怒

中國內地女星白鹿的粉絲近日接連捲入爭議。先是韓國女團i-dle中國籍成員宋雨琦針對12個涉嫌侵權帳號完成取證後，被網民發現其中部分帳號疑似為白鹿粉絲。另一方面，白鹿與譚松韻粉絲之間爆發罵戰，更有帳號惡意影射譚松韻因車禍離世的母親，越界言論引發爭議。



宋雨琦出道九年來首次為名譽維權。她日前公布維權進展，提到已針對微博、B站等平台共12個帳號完成侵權證據固定，並保留後續追責權利。消息曝光後，有網民發現部分涉事帳號疑似與白鹿粉絲有關，相關討論迅速發酵。

白鹿（微博@白鹿）

白鹿粉絲近日涉侵權宋雨琦、與譚松韻粉絲爆發罵戰：

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宋雨琦與白鹿曾一同參加綜藝節目《奔跑吧》，並因此成為好友。白鹿曾購買835張宋雨琦的專輯支持對方，宋雨琦也曾為白鹿新劇「雲包場」應援，兩人私下互動一向友好。如今卻因粉絲之間的爭議掀起戰火，讓不少網民直呼尷尬。

與此同時，白鹿與譚松韻粉絲近日因「90後收視女王」頭銜爆發爭執。爭論過程中，疑似白鹿粉絲發表「有媽的孩子像塊寶，我只是唱首兒歌，沒有內涵誰，別來貼臉」等言論，被認為是在影射譚松韻已故母親，引發大批網民炮轟，怒斥追星罵戰不該牽扯逝者。

據了解，譚松韻母親於2018年跨年夜遭遇車禍，經過20多天搶救後不幸離世，這段悲痛經歷被拿來當作粉圈攻擊的「梗」，令不少網民怒稱：

「追星追到面目全非」

「吵架歸吵架，為什麼要拿逝者開刀？」



隨著風波持續延燒，目前發表不當言論的相關白鹿粉絲已公開道歉，承認用逝者惡意玩梗「確實過了」。不過，仍有不少網民認為，粉圈爭執應有底線，任何罵戰都不該將無辜家人，尤其是逝者捲入其中。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】