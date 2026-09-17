何雁詩「棄子風波」後首度公開露面　無懼網民質疑狀態極佳

歌手何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）近日因安排患有罕見病「天使綜合症」的4歲兒子鄭讚廷（Asher）移居加拿大溫哥華，並交由當地家人照顧，慘遭網民質疑「棄養」及「棄子」。事件發酵多日後，何雁詩9月17日出席活動時首度公開露面，相中可見她狀態極佳，完全沒有受到輿論影響。

何雁詩鄭俊弘的兒子已定居溫哥華。（IG@honganc）

但由於夫妻倆仍需留港發展演藝事業，目前兒子主要託付予已在當地定居的親友照顧。（IG@honganc）

事件發酵多日後，何雁詩出席活動時首度公開露面，成為全場焦點。（IG@honganc）

何雁詩。（IG@honganc）

何雁詩鄭俊弘送罕病患兒赴溫哥華定居

何雁詩與鄭俊弘的4歲兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見遺傳病「天使綜合症」，何雁詩早前證實，因夫妻二人需兼顧香港演藝事業與家庭分身乏術，已決定將兒子送往加拿大溫哥華生活，交由當地家人協助照料。二人則化身「太空人」實行「輪流飛」模式，每隔一至兩個月飛赴溫哥華陪伴兒子兩至三星期。何雁詩極力讚揚溫哥華環境寬敞、氣候舒適，認為豐富的親子活動及自然生態對兒子的身心發展大有裨益，以此解釋將兒子安置海外的決定。

何雁詩與老公鄭俊弘及兒子鄭讚廷（Asher）。（IG@fredcheng83）

何雁詩與兒子玩樂。(IG @honganc)

網民質疑富裕仍「棄養」

然而，將患病兒子留在外地、自己留港發展的決定隨即引爆公關危機。大批網民質疑二人家境富裕，根本沒有龐大經濟壓力需留港賺錢，批評二人實質上是將照顧病兒的責任轉移到其他家人身上。留言區隨即引來排山倒海的抨擊：「又唔係紅到天王巨星，所以陳錦鴻當年做到一線都停工咁多年，真係好偉大」、「唔通名利真係緊要過個仔咩」、「鍾嘉欣生三個撲來撲去搵食都冇話要同啲仔女分開兩地生活啦」。加上何雁詩近日於社交平台分享悠閒打牌的畫面，無疑於火上加油。