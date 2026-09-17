何雁詩鄭俊弘指兒子已移民溫哥華、夫婦兩地往返為治療天使綜合症

天使綜合症｜藝人何雁詩與鄭俊弘育有患上罕見病天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher），何雁詩最近出席活動透露，已安排年僅4歲兒子移居溫哥華生活並由當地家人照顧。而夫妻二人則會留港工作，打算每隔兩個月左右輪流飛往加拿大陪伴兒子，消息一出引起大量網民質疑並議論紛紛。



何雁詩兒子移居溫哥華 大讚當地環境有助病情

藝人何雁詩於公開活動上證實患有「天使綜合症」的愛兒Asher現已定居加拿大溫哥華，她分享指當地的居住環境較香港寬敞，加上氣候宜人且資源充沛，對兒子的身心發展大有益處。

但由於夫妻倆仍需留港發展演藝事業，目前兒子主要託付予已在當地定居的親友照顧。而她與丈夫鄭俊弘則每隔一兩個月便會輪流抽空飛往當地相聚數周，在工作與家庭之間取得平衡。

何雁詩在網上曬與兒子玩樂照(IG @honganc)

兒子分隔兩地安排反應兩極 承諾以家庭優先

有部分網民質疑此安排如同棄養，亦有網民表達體諒。而事實上促使安排的核心原因是當地的 BC Children's Hospital 設有針對天使綜合症的特定醫療團隊，能為Asher提供終身追蹤與全方位復康方案，甚至參與臨床藥物研發，對控制病情至關重要。

面對頻密跨國奔波帶來的沉重機票負擔與極高工作排期難度，加上夫妻倆聚少離多，何雁詩坦言挑戰極大，但兩人靠著通訊軟體維持緊密溝通與高度默契，依然堅定以兒子的健康與家庭為優先。

一家三口場面溫馨(IG @honganc)

甚麼是天使症綜合症？

「天使症」的學名為安格曼症候群，又稱快樂木偶症，是一種罕見的神經性遺傳病。其致病主因是由於第15號染色體UBE3A的基因突變而引致的。

「天使症」患者通常伴有發育遲緩、語言障礙、嚴重功能障礙、吞嚥障礙、癲癇、斜視及臉上頻繁顯露開心的表情。外表上，其患者頭圍會相對小於平均值，頭骨顯得短而寬廣，同時帶有下顎骨會突出、口部寬闊、牙齒疏離、舌頭肥大、較淺膚色及髮色的特徵。