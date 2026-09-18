王鶴棣遭假傳下體注射玻尿酸！盤點3位男星離譜造謠與維權血淚史

內地男星王鶴棣日前被造謠「下體打玻尿酸導致變黑壞死」，隨著警方受案與醫療機構澄清，事件暫時畫下句號。一張毫無實據的匿名微信截圖，便能將一線男星的身體隱私推上熱搜高位，在流量至上的網絡風氣下，針對娛樂圈男星的離譜爆料與造黃謠亂象愈演愈烈。



放眼娛樂圈，黃曉明長年飽受身高與私密傳言困擾、王一博屢遭惡意黃謠攻擊，不少男神為自證清白各出奇謀。在流量至上的網絡風氣下，針對娛樂圈男星的離譜爆料與惡意「造黃謠」亂象早已愈演愈烈。藝人的闢謠方式，亦由早年的溫和自嘲、律師聲明，升級為親赴公安局報案並「定位打卡」的硬核維權手段。以下為大家盤點3位男神近年轟動一時的離譜爆料事件及他們的硬核維權史。



內地男星王鶴棣日前被造謠「下體打玻尿酸導致變黑壞死」，隨著警方受案與醫療機構澄清，案件暫時畫下句號。（微博＠王鶴棣工作室）

王鶴棣遭造謠「下體打玻尿酸」 派出所定位硬核反擊

近日網絡流傳數張截圖，造謠內地男星王鶴棣於上海診所接受下體玻尿酸注射（陰莖增大術）引發醫療事故的不實傳言。王鶴棣工作室隨即發布報案紀錄，直接在北京市公安局朝陽分局高碑店派出所定位打卡報案，以硬核方式堅決維權、表明絕不妥協立場。涉事的上海靜和醫療機構亦發聲明澄清，從未提供相關服務。

近日網絡流傳一張截圖，捏造內地男星王鶴棣於上海診所接受下體玻尿酸注射（陰莖增大術）引發醫療事故的不實傳言。（微博＠王鶴棣工作室）

王鶴棣工作室在謠言不久後發布報案紀錄，在北京市公安局朝陽分局高碑店派出所定位打卡報案，以硬核方式堅決維權、表明絕不妥協立場。（微博＠王鶴棣工作室）

涉王鶴棣謠言的上海靜和醫療機構亦發聲明澄清，從未提供相關服務。（微博＠靜和醫療）

黃曉明慘陷「假身高」疑雲 節目脫鞋露腳背驗身

多年來黃曉明除了頻頻被網民質疑身高是「墊增高鞋墊的功勞」、頭髮是「高級植髮」，甚至一度遭匿名論壇造謠各種私密醫美與離奇健康事故。

多年來黃曉明頻頻被網民質疑身高是「墊增高鞋墊」，甚至一度遭匿名論壇造謠各種私密醫美與離奇健康事故。（網絡圖片）

面對各種天馬行空的無稽之談，黃曉明多年來多次透過律師發聲明提告，更不惜在節目上、自己發微博脫鞋露腳背自證清白，幽默自嘲背後全是一部辛酸的闢謠血淚史。

面對各種天馬行空的無稽之談，黃曉明不惜自己發微博脫鞋露腳背自證清白。（網絡圖片）

明星幽默自嘲的背後是一部辛酸的闢謠血淚史。（微博＠黃曉明）

王一博慘遭抹黑是「性工作者」 樂華直接報警不姑息

當紅男星王一博同樣是惡意色情謠言的受害者。此前曾有匿名帳號對其進行狂轟濫炸式的抹黑，甚至張冠李戴造謠他是「性工作者」及「被知名集團董事長包養」。

據媒體報道，王一博曾遭匿名帳號瘋狂抹黑，被張冠李戴造謠為「性工作者」及「被知名集團董事長包養」。（微博＠YIBO-OFFICIAL）

據媒體報道，王一博曾遭匿名帳號瘋狂抹黑，被張冠李戴造謠為「性工作者」及「被知名集團董事長包養」。（微博＠YIBO-OFFICIAL）

對於王一博被造謠，其經紀公司樂華娛樂（Yuehua Entertainment）公關反應迅速，前往公安機關報案，公開派出所報案紀錄，透過法律途徑追討刑事責任。（微博＠樂華娛樂）

對此，其經紀公司樂華娛樂（Yuehua Entertainment）公關反應迅速，直接前往公安機關報案並公開派出所受案回執，宣示會透過法律途徑追討刑事責任，絕不姑息任何造謠者。