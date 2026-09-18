王鶴棣遭爆｢下體打玻尿酸｣血管栓塞壞死　上海醫院被點名急闢謠

近來大陸網上傳出有「當紅男明星」在上海進行下體注射玻尿酸醫美，不料卻出現血管栓塞壞死，而27歲王鶴棣被造謠就是網傳的「當紅男明星」，隨後王鶴棣工作室立刻發出聲明闢謠，同時表示也委請律師處理此次造謠事件並已報警。而被網傳的醫療院所也發出聲明澄清。



被網傳的「上海靜和醫療」16日晚間緊急發出聲明指出，「網傳所涉人員未在我機構接受診療服務，與我機構不存在診療服務關係」，意指王鶴棣並沒有在該醫療院所以進行過任何療程，接著也說明「我機構未開展網傳事件所涉項目，亦無相關診療服務及操作記錄」，澄清他們院所並沒該項診療項目。

王鶴棣（微博@王鶴棣_Dylan）

王鶴棣工作室、涉事醫院、造謠的博主紛紛發聲：

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「上海靜和醫療」也透露已將搜集完成網上造謠的證據，將會保留追究其法律責任的權利，請網友勿再傳播不實謠言。

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