木村拓哉相隔20年再代言GATSBY跳西裝舞　53歲帥氣不減髮量更驚人

53歲日劇天王木村拓哉早前宣布相隔20年再度代言日本男性美妝品牌GATSBY，全新的30秒宣傳片於今日（16日）正式出街，即時於網絡掀起洗版式討論。木村拓哉於2006年首度拍攝GATSBY髮蠟廣告，當時配合改編自爵士經典的廣告歌《I Can't Give You Anything But Love》（木村版歌詞唱成『I can give you GATSBY』）及魔性舞蹈紅遍各地；而今次2026年全新廣告則採用傳奇放克樂隊 Spectrum 的《TOMATO IPPATSU》改編版作為主題配樂。



木村拓哉早前宣布再度代言日本男性美妝品牌GATSBY。（IG@gatsby.jp）

相隔20年重拍美妝廣告

木村拓哉於最新宣傳片中再度穿上筆挺黑色西裝、白襯衫及黑領帶，於粉紅色背景前跳出經典GATSBY扭臀舞蹈。對比20年前純白背景版本，木村拓哉頂著微捲金啡色短髮，於鏡頭前示範頭髮抓造型動作，展現俐落動作與華麗轉身，並擺出招牌自信手勢。年逾半百的木村身段依然靈活柔軟，展現出不減當年的俐落舞蹈與自信神態，流暢線條極具吸引力。

木村拓哉再度跳出經典GATSBY扭臀舞蹈。（Youtube@【公式】GATSBY/ ギャツビー）

年逾半百的木村依然展現出不減當年的俐落舞蹈與自信神態。（Youtube@【公式】GATSBY/ ギャツビー）

木村拓哉於2006年首度拍攝GATSBY髮蠟廣告，對於相隔20年再度攜手合作，木村拓哉在拍攝花絮中感觸表示：「心中完全是『好久不見！』的感覺，希望同世代或稍微年輕的朋友看到會覺得懷念，也希望初次接觸的新世代能樂在其中。」

相隔20年再度合作，木村拓哉對此表示：「有種『好久不見！』的感覺！」（Youtube@【公式】GATSBY/ ギャツビー）

53歲髮量驚人 盧海鵬惡搞版本記憶如新

看著木村在鏡頭前狂抓頭髮，日本網絡用戶留言討論其跨越20年的代言銜接的同時，關注點亦集中於其53歲的髮量狀況及肢體靈活程度。網民紛紛留言表示：「以為他一直都是代言人」、「木村拓哉果然很厲害」、「53歲這髮量好驚人」。

木村拓哉30秒宣傳片一出即引起廣大網民洗版留言。（Youtube@【公式】GATSBY/ ギャツビー）

不少同粉絲驚呼木村拓哉「53歲呢個髮量太嚇人」！

木村拓哉2006年的首版GATSBY廣告當年紅極一時，於網絡上引發無數搞笑與改編惡搞版本。而最令香港觀眾印象深刻與難忘的，莫過於演藝界前輩盧海鵬（鵬哥）的神級惡搞。當時鵬哥於節目中戴上假髮、既反眼又露點地搞笑模仿木村抓頭髮熱舞，經典演繹至今仍是本港觀眾心中的神級集體回憶。

木村拓哉早於2006年首度為GATSBY品牌拍攝廣告，憑藉洗腦旋律與魔性舞步成為不少港人的集體回憶。（影片截圖）