女神2｜郭珮文前度愛Juliana夠Hot？　俞鋆瑞唔掩飾：很明顯是

TVB話題真人騷《女神配對計劃2》海選驚喜不斷，大熱女神郭珮文（Juliana）的35歲富貴前男友俞鋆瑞（Ice），日前竟然無預警透過視像面試驚喜突襲，公開喊話要重新追回舊愛！二人自2021年起密戀，後來因分隔兩地及對未來共識不同而忍痛分手近十個月。今次俞鋆瑞專程由洛杉磯飛抵香港，不惜跨越半個地球誓要重奪女神芳心，震撼舉動隨即成為節目焦點！

大熱女神郭珮文（Juliana）。（IG@julianakpm）

Ice不惜跨越半個地球誓要重奪女神芳心。（IG@julianakpm）

郭珮文前度俞鋆瑞越洋箍煲。（Youtube@東張+）

直認被Juliana性感吸引

節目後Ice接受《東張西望》專訪，坦言分手近十個月以來每日苦思，深感郭珮文是極度特別的女生，故值得他不惜一切代價爭取復合。梁麗翹聽完大呼感動，隨即單刀直入問：「你喜歡她是因為她很hot嗎？」Ice毫不掩飾大方承認：「我的意思是…很明顯是…當然」，但隨即動情補充，比起火辣外表，自己更深愛鏡頭與化妝盒背後最真實的她：「她這個人，我覺得我沒有見過一個像她一樣，非常非常純潔。」

Ice坦言分手近十個月以來每日苦思。（Youtube@東張+）

直認被Juliana性感吸引。（Youtube@東張+）

Juliana身材勁好！（IG@julianakpm）

更深愛最真實的Juliana。（Youtube@東張+）

面對主持阿Bob（林盛斌）直指其潮爆造型極像Playboy，Ice即時狂搖雙手否認，深情表態：「我只是喜歡這樣子打扮，我的心在Juliana那裡。」

Ice狂搖雙手否認係花花公子。（Youtube@東張+）

甜蜜告白Juliana。（Youtube@東張+）

郭珮文認震驚

另一邊廂，突然被前度跨越半個地球追愛的郭珮文受訪時仍未平復震驚心情，直呼：「黐線！邊有人會跨越半個地球來搵返前度（ex-girlfriend）？」梁麗翹： 「你會唔會覺得佢有機會唔再係ex㗎之後？」被問到會否給予對方機會重新發展，她坦言太久沒見需要重新相處，但對復合大方保持開放態度笑指：「如果真係喺返埋一齊，就真係真愛喇！」這段世紀重逢會否譜出真愛新篇章，全網引頸以待！

郭珮文受訪時仍未平復震驚心情。（Youtube@東張+）