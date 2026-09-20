《怪奇物語》Eleven宣佈再當媽媽升格一家四口　甜曬溫馨牽手照

西洋娛樂圈接連傳出喜訊！天后女神Lady Gaga日前才傳出透過代孕喜得女嬰，隔日憑藉熱門影集《怪奇物語》一砲而紅的22歲女星Millie Bobby Brown也捎來好消息，宣布與24歲搖滾天王Bon Jovi之子Jake Bongiovi再度透過收養方式迎來第二胎，順利升格為一家四口。



根據外媒報導，Millie Bobby Brown與Jake Bongiovi繼1年多前收養一名女嬰後，近日再度以收養方式喜迎二寶。

《怪奇物語》「Eleven」Millie Bobby Brown宣布透過收養方式迎來第二胎，順利升格為一家四口。（IG@milliebobbybrown）

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她18日在個人Instagram曬出夫妻倆溫馨牽著新生兒小手照，指間還戴著寫有「媽媽（Mom）」字樣的戒指，並興奮寫下：「嗨，小傢伙！（hi little guy!）」字裡行間洋溢著二度當媽的幸福喜悅。

事實上，Millie Bobby Brown過去受訪及上Podcast節目時就曾坦言，收養孩子是她從小到大的夢想，

雖然未來我也可能會親自生育，但對我來說，收養永遠在我的規劃中。收養就是愛，收養意味著承諾與永遠。

她也透露，為了迎接孩子做了相當多的功課，而過程中最煎熬的莫過於漫長的等待，「你的孩子就在某個地方，你們總會找到彼此，我每個晚上都在為此祈禱」。如今順利迎來二寶，也讓她忍不住直呼：「就像整座世界瞬間從黑白變成了彩色！」

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