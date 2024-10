現年20歲的英國女星Millie Bobby Brown憑Netflix神劇《怪奇物語》(Stranger Things)中飾演「11」而爆紅,今年5月她被爆與搖滾巨星Jon Bon Jovi兒子Jake秘密結婚,一直兩人都沒有真實婚訊,只有Bon Jovi向傳媒真實消息。直至昨日(3日),Millie終於在Instagram分享絕美婚紗照。

Millie Bobby Brown分享婚照同時留言寫道:「forever and always, your wife.(直到永遠,你的妻子)」。另外,Millie的婚紗由Galia Lahav設計,整個婚禮共換了4套嫁衣,其中以低胸婚紗最性感。

Millie與Jake在2021年6月公開戀情,兩人不時都一同現身公開場合及在社交平台公開親密照放閃,兩人拍拖不夠兩年便宣布訂婚。