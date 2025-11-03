Netflix《怪奇物語》Eleven驚爆遭飾演養父演員David Harbour騷擾

Netflix超夯影集《怪奇物語》（Stranger Things）即將推出第5季，卻驚爆飾演「伊萊雯」（Eleven）的米莉巴比布朗（Millie Bobby Brown），控訴演她養父兼警長的大衛哈伯（David Harbour）對她霸凌與騷擾。



據每日郵報報導，現年21歲的米莉在最終季開拍前提出了長達數頁的申訴文件，指控大衛哈伯有有霸凌與騷擾行為，但不涉及任何性方面的不當舉動。

消息一出引起外界震驚，但截至目前，相關人士均未回應，Netflix也拒絕發表評論。

《怪奇物語》Eleven飾演者Millie Bobby Brown指控劇中養父哈伯飾演者David Harbour對她霸凌與騷擾。（《怪奇物語》劇照）

根據爆料，這起投訴發生在第五季開拍前夕，大約是在2024年1月初，內容長達數頁，劇組因此啟動為期數月的內部調查，最終結果尚未公開。每日郵報報導指出，其間哈伯的前妻、英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）全力支持他度過難關。

報導指出，在第五季拍攝過程中，米莉巴比布朗在片場身邊始終有一位代理人陪同。Netflix方面則拒絕對內部調查發表任何意見。每日郵報引述消息人士說：

Netflix從不回應內部調查，但他們沒有否認，這本身就說明了一些問題。

儘管風波未平，Netflix對最終季仍信心十足，強調《怪奇物語》第五季將是該平台的重磅作品，最後一集甚至計畫在戲院上映。消息人士表示：「《怪奇物語》讓Netflix聲名大噪，全世界的劇迷都在期待大結局，沒有人希望這起事件搶走焦點。」

《怪奇物語》最終季第1輯2025年11月27日、第二輯2025年12月26日、最終大結局2026年1月1日Netflix上線。

Millie指控內容長達數頁，劇組已啟動調查。（《怪奇物語》劇照）

