陳貝兒感性致敬教父級爸爸　陳永鎬堅守控制台50年曾為梅艷芳護航

現年47歲的「金牌司儀」陳貝兒入行超過20年，向來以極致學識與驚艷顏值並重見稱。雖然其父親乃香港樂壇赫赫有名的演唱會「教父級」監製陳永鎬，但陳貝兒多年來堅拒靠父蔭走捷徑，而是憑真材實料在娛樂圈殺出一條血路！近日她現身紅館朝聖樂壇校長譚詠麟的演唱會，並於社交媒體感性發文，分享在台下凝望父親默默守護控制台的背影，字裡行間滿載對父親的無盡敬意與無比自豪！

陳貝兒與爸爸陳永鎬合照。（IG@chanjanis）

氛圍好好。（IG@chanjanis）

台下望父背影領悟「一生一事」

陳貝兒在帖文中寫道：「譚詠麟Unforgettable演唱會，難忘的，是台上譚校長揮灑自如的歌聲，還有台下爸爸在這行業50年如一日的背影。」她坦言親眼看著父親半世紀以來在控制台前默默耕耘的堅毅身影，終於真正領悟到何謂「一生一事」的職人精神，並由衷恭賀父親迎來演藝事業50年的圓滿里程碑！

譚校長揮灑自如的歌聲。（盧振輝攝）

台下望父背影領悟「一生一事」。（IG@chanjanis）

曾為張國榮梅艷芳護航

事實上，陳貝兒的父親陳永鎬是香港演唱會界的殿堂級傳奇幕後功臣，半世紀以來在控制台前為無數震撼華語樂壇的紅館經典個唱保駕護航，更是張國榮、梅艷芳、譚詠麟等巨星背後的最強後盾，曾榮獲「香港金牌演唱會監製」美譽。

曾為張國榮梅艷芳護航。（IG@chanjanis）

演唱會後台一眾老友合影。（IG@chanjanis）

拒靠父蔭基層做起晉身殿堂司儀

陳貝兒自幼在巨星光環與音樂氛圍下成長，童年暑假常跟隨父親在紅館後台做功課，耳濡目染下立志投身傳媒界。受到父親敬業態度的薰陶，陳貝兒自加拿大名校新聞傳理系畢業回港後，毅然由基層做起，堅持不靠父蔭走捷徑。她從早年擔任第一代娛樂新聞主播、專訪木村拓哉（Kimura Takuya）等日本及國際巨星，到近年憑深度紀錄片《無窮之路》系列三度奪得無綫「最佳女主持」，並獲選「感動中國年度人物」，一步一腳印憑實力晉身業界公認的殿堂級司儀。一路走來，她始終承襲父親對工作的執著與熱誠，將演藝世家的匠人精神完美傳承。