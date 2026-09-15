AV女優倉木華輕生離世　好友揭暗黑內幕　遭男友多次毆打侵吞酬勞

外型亮眼的25歲日本人氣AV女優倉木華，昨（14）日驚傳過世，所屬經紀公司「T-Powers」隨後也證實噩耗，並坦言對她生前遭受的痛苦感到無比憤怒。而倉木華好友、同時也是前AV女優的日向真凜也在X（原Twitter）揭露倉木華生前長期被牛郎男友暴力對待，連酬勞都被榨乾，怒轟「我一輩子都不會原諒你！」



倉木華身亡 經紀公司沉痛發聲

日媒《Sponichi Annex》報導指出，倉木華所屬經紀公司「T-Powers」昨日在官網發聲明證實接獲倉木華離世消息，面對噩耗，全體同仁都深感震驚與悲慟，並向家屬致上最深切的哀悼，同時也感謝廣大粉絲與相關合作夥伴長久以來的支持。

日本AV女優倉木華輕生離世，好友日向真凜揭露倉木華生前長期被牛郎男友暴力對待，連酬勞都被榨乾。（IG@hana_kuraki87）

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面對連日來網路上瘋傳倉木華捲入的糾紛，經紀公司也表示，已掌握相關情況，

一想到倉木小姐生前深陷傷害與巨大的痛苦之中，我們在感到萬分痛心的同時，對於這一連串的行徑，本公司亦感到強烈的憤慨。

經紀公司指出，「基於將逝者的尊嚴與隱私，以及家屬的心情列為最優先考量，對於本公司所掌握的個別資訊、與家屬及相關人士的溝通互動，以及未來應對處置內容等的公開事宜，我們將審慎評估其必要性。因此，針對個別的詢問或公開資訊的要求，視具體內容，我們可能會保留不予回應，尚祈各位予以諒解。最後，我們由衷祈願倉木華小姐在天之靈得以安息。」

好友痛訴倉木華血淚 點名牛郎男友：請你下地獄

好友死訊曝光後，日向真凜昨日也在社群平台X發文為倉木華發聲，喊話外界「什麼都不知道就請不要隨意揣測！」她透露，倉木華一直是一個沒有整型、認真努力又善良的好友，但在光鮮亮麗的外表下，背後卻承受讓人難以想像的非人折磨。

好友日向真凜為倉木華發聲：

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日向真凜提到，倉木華生前多次在拍攝前夕遭其牛郎男友毆打，導致行程被迫取消，甚至連重要週年活動前一天也被打到必須延期，還曾被車輛撞擊，倉木華當時苦苦哀求她「拜託千萬別告訴任何人」。

日向真凜進一步指出，倉木華男友除了以「父親是沖繩黑道」為由恐嚇施壓，更惡意將倉木華拒於門外，並狠心將她當天辛苦賺來的血汗錢全數拿走侵吞。

面對長期身心折磨，日向真凜透露倉木華近期曾數度嘗試輕生，更曾交代她，

如果我死了，希望妳能替我寫出來。

眼看摯友驟逝，日向真凜悲憤不已，在文末對加害者撂下重話，「請你下地獄，我一輩子都不會原諒你！」並承諾會帶著倉木華對她的鼓勵，努力過好自己的生活。

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