趙露思成都新開甜品店　親叮囑員工「記住粉絲名字」邀做首批客人

趙露思近日在成都開設全新甜品店，直播結束後見到場外守候的粉絲，當場邀請大家成為「第一批客人」入店試吃。這家落腳成都的甜品店佔地寬敞，預計本月24日正式開業，從裝修風格到產品定位都引發外界關注，已成為當地新興打卡熱點。



趙露思近日以代言人身份亮相直播間，活動結束後注意到場外有粉絲在等待。影片中，她先是像朋友般關心大家「要去哪裡吃飯」，得知有粉絲當晚就要搭機離開且還沒吃晚飯時，她沒有匆匆離去，而是直接拋出驚喜：「本來說邀請你們，去我甜品店玩！」此話一出引發全場驚呼，甚至有原本要趕飛機的粉絲激動大喊：「我不回啦！我退機票！」

趙露思活動結束後注意到場外有粉絲在等待。（微博圖片）

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趙露思隨後溫柔表示，要讓這群粉絲成為新店的「第一批客人」，為了確保大家都能順利入場，她還特別轉頭叮囑工作人員：「記住他們的名字」，將霸氣與貼心展露無遺。這一幕被現場粉絲記錄後迅速在微博傳播，有網友形容「別人把粉絲當客戶，她把粉絲當鄰居」，也有人打趣「開門第一句不是歡迎光臨，而是你怎麼才來」。更讓粉絲印象深刻的是，趙露思在互動過程中反覆叮囑大家注意安全，被粉絲笑稱像個「操心老媽子」，直呼這波操作「真的太寵粉」。

趙露思近年積極拓展商業版圖，先前創立個人品牌ROSY DOEDIAN，在網上售賣服裝及日用品等，品牌近期更在成都開設實體甜品店。從已曝光的店面資訊來看，新店一口氣佔了4間店面，空間相當寬敞，裝修走白牆搭配原木色櫃子的簡約風格，整體乾淨敞亮，被不少提前探店的網友評價為「隨手一拍都好看」。

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值得注意的是，這家店的產品策略相當接地氣。據了解，店內主打麵包、常溫蛋糕等品項，而非保質期短、容易融化的法式甜點，同時搭配康普茶等飲品。有分析指出，這種選擇瞄準的是普通人日常最常購買的品類，顯示經營思路偏向務實，主要服務於顧客看店、歇腳的需求，因此麵包暫時沒有開通外賣，周邊商品則可在線上選購。

趙露思的商業觸角並不止於甜品店。她透露由自己執導兼主演的短劇《告別信》即將開機，該劇已入選優酷2027年度片單，是她首度挑戰幕後導演工作。從演員到導演，從線上品牌到線下實體店，趙露思的多線發展持續引發外界關注。這家落腳成都的甜品店預計本月24日正式開業，隨著日期臨近，已成為當地備受期待的打卡新地標。

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