趙露思升呢做導演出演新劇《告別信》　自資購買版權內幕曝光

內地影視平台優酷日前公布2027年度待播劇單，當中以人氣女星趙露思強勢加盟最為矚目。早前屢傳復工受阻的她，原定8月進組的計劃因劇本「難產」及拒簽協議而無疾而終，但她隨即展現強大執行力，自資購入多部作品版權轉戰幕後監製。如今她更相隔兩年攜新作《告別信》華麗回歸，不僅擔正女主角更首度親自執導，開創內地「95後」小花自導自演的先河。

趙露思購入多部作品版權轉戰幕後監製。（微博@趙露思工作室官微）

趙露思和爸爸。（微博圖片）

趙露思升呢做導演。（weibo@優酷）

首度自導自演《告別信》

重磅項目《告別信》改編自德國熱門小說《13封自殺告別信》，預計10月在成都正式開機。故事講述年近30的單身女性「歌莉」，遭遇失業與失戀雙重打擊後寄出13封告別信準備結束生命，卻因意外中斷而被迫面對生活的荒誕並展開自我救贖。趙露思憑藉強勁的市場號召力，令劇集省略繁瑣審核流程直接獲資方與平台批准，日前更有網民捕獲她專程飛往韓國親自採購服飾，為新劇造型做足準備。

首度自導自演《告別信》。（微博@趙露思工作室官微）

網傳男主角鎖定丞磊破冰合作

備受關注的男主角人選方面，網傳將由丞磊擔演。兩人過去曾傳合作古裝劇《青雲台》，當時因男方團隊臨門一腳拒演而引發雙方粉絲爭執，趙露思方亦曾澄清無意參演。如今二人傳出有望於《告別信》破冰合作，成為外界關注焦點。