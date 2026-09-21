沈震軒首演獨腳戲挑戰極限　背30頁對白邊煮邊演崩潰揭一事最致命

沈震軒（Sammy）首度挑戰獨腳戲《我們的青春日誌》青春外傳劇場《Ko’s Coffee的最後一小時》。首4場演出一致好評，本月加開最後兩場。他坦承這個絕對是演員生涯的重要挑戰，因全劇只得他一個演員，觀眾距離十分近，還要邊煮、邊唱、邊演，「獨腳戲基本上係冇人救到我，對我嚟講係好大挑戰，同埋個能量好重要，因為真係獨腳戲，意思係你一攰冇咗個能量，成個演出就bye bye，能量就係一切，呢個係我最要keep住嘅一樣嘢。」

沈震軒完成香港演出後，會再到內地及亞洲巡演。（公關提供）

演員生涯極限考驗

沈震軒演出《Ko’s Coffee的最後一小時》的心情亦相當複雜，他形容是「又痛苦又好玩又興奮」，而當中的痛苦就跟他的記性有關，「我係個好得意嘅演員，記嘢幾快，但係忘記嘢亦都超級快，所以每次演出前要搵時間溫習。呢個劇要一個人背30頁紙，平時拍嘢係大概記意思，但係Tom（製作人陳恩碩）啲對白寫得好精闢，所以我盡可能都想跟足劇本每一隻字去講，呢個挑戰好大。同埋呢個係間餐廳裏面做嘅Cabaret，可以同觀眾有好多互動，自己做嘅時候都好high。」

沈震軒首次參與沉浸式餐飲演出，跟觀眾近距離互動。（公關提供）

沈震軒七情上面，演得相當投入。（公關提供）

沉浸式餐飲劇場

延伸自香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》的沉浸式餐飲外傳《Ko’s Coffee的最後一小時》，是以香港劇場鮮有的餐廳Cabaret演出，講盡角色「高立仁」的人生哲學之餘，觀眾還可以一邊吃着與劇情環環相扣的菜式，一邊欣賞由現場樂手伴奏的17首經典粵語流行曲。沈震軒都非常喜歡有這次經驗，更認為觀眾要珍惜真人演繹的作品，「依家大家睇到真實嘅人愈嚟愈難，可以聽到睇到，仲可以食埋嘢，又有Live Band，應該要大力推廣多啲呢類演出，可以演出多啲等多啲人去接觸到。其實外國有好多呢類表演，香港真係少，『爆炸戲棚』呢個劇團真係喺度追夢，係一個好創新嘅劇團，不停突破本地劇場嘅可能性！」

劇中沈震軒着背心下廚。（公關提供）

劇中沈震軒大跳草裙相當搞笑。（公關提供）

呼籲觀眾調動五官全情投入

Sammy將於9月23日（星期三）在港演出最後一場，他透露導演兼編劇Tom也會現身監場，特別緊張。他提醒有意去支持最後一場的觀眾要注意，「嚟緊睇呢個劇嘅觀眾要記住，唔好以為係個好輕鬆嘅騷，你哋會忙過我，因為要一邊食嘢一邊又要睇嘢，又要聽嘢，如果你好沉浸喺度食緊嘢，就會錯過咗我演出同埋劇本裏面嘅人生哲學，所以要將五官打開晒嚟睇呢個騷，所以係個好忙嘅騷，不過係觀眾。」

沈震軒跟製作人陳恩碩合作愉快。（公關提供）

10月踏足亞洲大型巡演操練極致體能

《Ko’s Coffee的最後一小時》將連同《我們的青春日誌》另外兩個外傳音樂劇：《Nancy戀噏Show》及《仁德風暴》，於10月起到內地及亞洲多個城市舉行巡迴演出，沈震軒的準備功夫就是先練好體能，因為他除了幕前演出外，最近還要兼顧幕後工作，「準備係我一定要體能要好，因為我自己做緊好多工作，加上我依家做緊幕後工作，對住部電腦做好多製作嘅嘢好攰，我依家仲要兼顧兩樣嘢，所以要自己體能keep得好啲。」Sammy知道即將舉行巡演的場地有酒店宴會廳和大型live house，相信需要更大的能量，但會是有趣的體驗，「反而去一個大嘅場演出，觀眾熱情度可能會再大啲，佢哋好鍾意睇騷，因為好難得可以見到佢哋鍾意嘅藝人，我哋去到可以同佢哋多啲互動。」

沈震軒開心跟粉絲合照。（公關提供）