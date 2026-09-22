八両金高鐵巧遇網民傾足一路主動交換聯絡方式 昔日貼地暖舉曝光
撰文：薯條
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現年72歲的八両金（葉競生），憑藉獨特的喜劇風格與標誌性造型深入民心。近日有網民在乘坐高鐵時偶遇八両金，見其精神抖擻、頭髮濃密黑亮，狀態極佳。兩人不但相談甚歡，更即場交換聯絡方式。
坐高鐵遇八両金長談48分鐘
日前有網民在社交平台分享搭乘高鐵時的特別經歷，表示當時意外坐在八両金隔壁。網民透露起初上網搜尋近照確認身份後才敢相認，沒想到兩人十分投緣，「成程車48分鐘就傾足48分鐘」，對答間話題相當廣泛，從經濟、演藝經驗談到近況，大讚八両金「真人好nice」且富有人生智慧。最令該網民驚喜的是，八両金在交流後更主動提出交換WeChat聯絡方式，親切態度令樓主直言「喺社會真係好少見」。
網民加碼爆料分享八両金昔日暖心舉動
貼文曝光後迅速引發熱烈討論，不少網民紛紛留言分享過往巧遇八両金的親身經歷。有網民回憶中學時期參加賣旗活動時，因性格害羞不敢開口，路過的八両金主動走近購買並給予鼓勵；亦有網民分享曾在情人節賣花時獲八両金父子捧場解圍；甚至有網民透露昔日隨機撥打明星電話，只有八両金如朋友般熱心關懷。八両金多年來親切熱心的舉動，贏得大家的一致好評。