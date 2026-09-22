八両金高鐵巧遇網民傾足一路主動交換聯絡方式　昔日貼地暖舉曝光

撰文：薯條
出版：更新：

現年72歲的八両金（葉競生），憑藉獨特的喜劇風格與標誌性造型深入民心。近日有網民在乘坐高鐵時偶遇八両金，見其精神抖擻、頭髮濃密黑亮，狀態極佳。兩人不但相談甚歡，更即場交換聯絡方式。

網民在高鐵上偶遇八両金。（Threads截圖）

坐高鐵遇八両金長談48分鐘

日前有網民在社交平台分享搭乘高鐵時的特別經歷，表示當時意外坐在八両金隔壁。網民透露起初上網搜尋近照確認身份後才敢相認，沒想到兩人十分投緣，「成程車48分鐘就傾足48分鐘」，對答間話題相當廣泛，從經濟、演藝經驗談到近況，大讚八両金「真人好nice」且富有人生智慧。最令該網民驚喜的是，八両金在交流後更主動提出交換WeChat聯絡方式，親切態度令樓主直言「喺社會真係好少見」。

72歲八両金狀態大好。（Threads圖片）
兩人傾足一路，更獲八両金主動交換WeChat。（Threads截圖）

網民加碼爆料分享八両金昔日暖心舉動

貼文曝光後迅速引發熱烈討論，不少網民紛紛留言分享過往巧遇八両金的親身經歷。有網民回憶中學時期參加賣旗活動時，因性格害羞不敢開口，路過的八両金主動走近購買並給予鼓勵；亦有網民分享曾在情人節賣花時獲八両金父子捧場解圍；甚至有網民透露昔日隨機撥打明星電話，只有八両金如朋友般熱心關懷。八両金多年來親切熱心的舉動，贏得大家的一致好評。

不少網民分享八両金昔日的暖心舉動。（Threads截圖）
八両金北上發展多年，轉戰直播行列，吸金力驚人。(抖音）
八両金早前脹爆現身。（抖音）
八両金與八両仔一直以來相依為命。（微博圖片）
70歲張明敏首辦香港演唱會感動落淚　再許願：希望喺全國再走一圈廖碧兒隨時閃嫁70歲百億富商？　聞薛家燕一席話勁感動淚灑錄影廠「功夫皇帝」李連杰現身邯鄲人氣勁　街上寸步難行三四層影迷包圍蕭定一爆王賢誌爛賭向熟朋友借錢傳欠過億　胞妹承認家人幫還賭債陳豪拍劇驚現疲態雙腳一拖一拐網民痛心 　揭背後真相：帶傷開工
八両金
香港藝人動向