《愛情公寓》原班人馬聚餐瘋傳續拍第6季　陳赫直播親自回應傳聞

內地經典處境喜劇《愛情公寓》自2020年推出第五季終章後，相隔6年再傳出重啟消息！劇中多位主要演員近期頻頻私下聚會，引發全網熱議。今年8月，婁藝瀟、鄧家佳與李金銘聚餐畫面曝光後，網上隨即瘋傳「《愛情公寓6》將於9月下旬開鏡」的說法。



面對滿天飛的傳言，男主角陳赫於8月26日在直播中接連三度否認續集消息，強調對開鏡一事毫不知情；系列前四季編劇兼製片人汪遠亦同步出面澄清，指未有參與或授權任何續集製作，然而傳聞並未就此平息。及至9月，陳赫、婁藝瀟、鄧家佳、李金銘及孫藝洲五位核心主角，無預警再度合體並發布聚餐影片。該影片發布僅一小時便斬獲逾80萬個讚好，令《愛情公寓6》開拍的傳聞再次炒熱，不少網民紛紛猜測劇組此舉或是試探市場反應。



內地經典處境喜劇《愛情公寓》自2009年首播、2020年推出最終第五季後，相隔4年多，劇中演員近日相繼私下聚會，引爆全網熱議。（微博＠愛情公寓電視劇）

《愛情公寓》主要演員陳赫、婁藝瀟、鄧家佳、李金銘、孫藝洲五人再度合體聚餐曝光，令續集傳聞再次引發熱議。（網絡圖片）

陳赫直播三連否認拍《愛情公寓6》 前四季編劇汪遠發聲闢謠

神劇《愛情公寓》早在2020年2月《愛情公寓5》播畢時，官方微博已發布告別信表明「確實沒有下一部」，為這套歷時逾十年的經典情景喜劇劃上句號。導演韋正過去受訪時曾多次重申，第五季正是全系列的真正結局。劇中標誌性的「3601室」與「3602室」上海實景攝影棚，在拍攝完畢後已即時拆除。

8月，劇中演員婁藝瀟、鄧家佳、李金銘聚餐畫面曝光，隨即網上有「《愛情公寓6》將於9月下旬開鏡」的瘋狂猜測。（微博＠婁藝瀟）

此外，有業界人士透露，劇組早在合約架構中訂明條款，嚴禁演員私下以原劇角色名義接拍衍生成品，並早已回絕所有續作邀請，無論從拍攝現場硬件還是法律合約層面，均已徹底杜絕續拍的可能性。

事實上，導演韋正早在2020年宣佈《愛情公寓5》為系列終章，當時的拍攝實景影棚早已拆除。（微博＠愛情公寓電視劇）

面對全網熱議，主演陳赫在個人直播中被粉絲追問時以「有嗎？沒有吧？我不知道」三連否認，並直言演員完全不知情，建議大家去問導演。

面對網絡關於《愛情公寓》續集的熱議，主演陳赫在個人直播中被粉絲追問時說：「有嗎？沒有吧？我不知道」三連否認。（網絡圖片）

面對網絡關於《愛情公寓》續集的熱議，主演陳赫在個人直播中被粉絲追問時說：「有嗎？沒有吧？我不知道」三連否認。（網絡圖片）

同時，前四季編劇兼製片人汪遠在接受媒體查詢時亦明確澄清，他本人及公司從未授權任何《愛情公寓》續集項目，證實網上關於開鏡審批的傳聞均屬不實訊息。

原來只是朋友聚會，大家真的想多了，主演都不知道。 網民對此表示

拆解《愛情公寓》難再續拍的三大原因

事實上，導演韋正早在2020年宣佈《愛情公寓5》為系列終章，當時的拍攝實景影棚早已拆除。

事實上，導演韋正早在2020年宣佈《愛情公寓5》為系列終章。（微博＠愛情公寓電視劇）

事實上，導演韋正早在2020年宣佈《愛情公寓5》為系列終章。（微博＠愛情公寓電視劇）

此外，隨著各演員近年事業軌跡轉變，加上品牌版權歸屬與演員檔期協調等難題，重聚原班人馬拍攝新一季的難度極高。有媒體分析，本次5人同框純粹是朋友聚舊，並非為新劇試探市場反應。

隨著各主演近年事業軌跡轉變，加上品牌版權歸屬與演員檔期協調等難題，重聚原班人馬拍攝新一季的難度極高。（微博＠愛情公寓電視劇）

據媒體分析，本次5人同框純粹是朋友敘舊，並非為新劇試探市場反應。（微博＠婁藝瀟）

據媒體分析，本次5人同框純粹是朋友敘舊，並非為新劇試探市場反應。（微博＠婁藝瀟）

影棚都拆了，青春留在記憶裡就好。 不少理性粉絲表示理解並留言