《一甌春》周也崩潰「抿嘴哭」評價兩極　是五官失控還是極致隱忍

由男星許凱與女星周也領銜主演的內地古裝劇《一甌春》近期熱播，劇中周也飾演為母復仇的「腹黑女主」謝清圓，在第10集與生父謝紓（富大龍飾）對峙後，獨處房間向貼身丫鬟傾訴一段「抿嘴憋淚、呼吸急促」的崩潰戲碼，在社交媒體引發熱議，批評者與支持者的言論兩極化，爭議焦點集中於其表情管理與情緒傳達。



由男星許凱與女星周也領銜主演的內地古裝劇《一甌春》近期熱播。（微博@電視劇一甌春）

周也在劇中飾演為母復仇的「腹黑女主」謝清圓，哭戲演技熱議，網民評論兩極化。（微博@周也資訊站）

周也在劇中飾演為母復仇的「腹黑女主」謝清圓，哭戲演技熱議，網民輿論兩極化。（微博@周也資訊站）

爭議片段重溫：對峙後獨房傾訴，崩潰道出「我真的好痛苦」

引發爭議的戲碼發生在第10集的高潮戲份，謝清圓為替蒙冤的母親報仇，隱姓埋名重返危機四伏的謝府。在她與生父對峙時，已得知對方就是殺害母親的元兇，但為了隱瞞身份只能強忍情緒。

在謝清圓與生父對峙時，已得知對方就是殺害母親的元兇，但為了隱瞞身份只能強忍情緒。（《一甌春》劇照）

待謝清圓回到房間、身邊僅有心腹丫鬟，長期壓抑的悲痛徹底爆發，崩潰說出「我真的好痛苦」。鏡頭特寫下，周也藉由急促呼吸、抿嘴憋淚與嘴角抽搐等微表情細節，刻畫角色的崩潰狀態，然而片段播出後，引發網民兩極評論。

周也藉由急促呼吸、抿嘴憋淚與嘴角抽搐等微表情細節，刻畫角色的崩潰狀態，片段播出引發網民兩極評論。（《一甌春》劇照）

周也演技輿論兩極化：毒舌嘲諷vs劇迷護航

批評派：五官失控與「抿嘴系」崩潰

反對聲音主要集中於特寫鏡頭下的面部管理，有毒舌網民指周也在表現痛苦情緒時，頻繁出現縮脖、雙唇過度緊縮等動作，導致畫面視覺效果顯得扭曲且乾嚎無淚。

有毒舌網民指周也在表現痛苦情緒時，頻繁出現縮脖、雙唇過度緊縮等動作，導致畫面視覺效果顯得扭曲且乾嚎無淚。（《一甌春》劇照）

像嘴裡含了一顆極酸的酸梅，想吐又不敢吐出來。 網民狠批

網民觀看此片段的評價。（微博@戲精林克）

支持派：仇人面前強忍噁心，符合「極致隱忍」角色設定

面對排山倒海的質疑，劇迷與部分專業劇評人則發表了不同看法。支持者解釋，謝清圓在生父面前必須強忍情緒，而這段私密戲是她卸下所有防線，徹底釋放積壓情緒的爆發，略顯扭曲的哭態，恰恰真實還原了長期隱忍後的崩潰模樣。

支持者解釋，這段私密戲是謝清圓卸下所有防線，徹底釋放積壓情緒的爆發，略顯扭曲的哭態，恰恰真實還原了長期隱忍後的崩潰模樣。（《一甌春》劇照）

支持者解釋，這段私密戲是謝清圓卸下所有防線，徹底釋放積壓情緒的爆發，略顯扭曲的哭態，恰恰真實還原了長期隱忍後的崩潰模樣。（微博@電視劇一甌春）

幕後技術疑雲：配音音軌未對齊放大視覺割裂感

除了演技爭議，業內人士指出該片段存在明顯的後期製作問題。據悉，劇集在審查及上線前經歷過後期改詞，導致周也原拍攝口型與最終配音出現了錯位。觀眾眼見的嘴型動作，與耳邊聽到的台詞無法匹配，會讓人產生強烈違和感，亦令這段本為演繹情緒壓抑的面部細節，顯得格外生硬。

除了演技爭議，業內人士指出該片段存在顯著的後期製作問題。（《一甌春》劇照）