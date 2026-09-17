《一甌春》今日開播｜被喻為古偶版《黑暗榮耀》　解劇情三大看點

由許凱、周也領銜主演的古裝劇《一甌春》於今日（9月17日）在優酷與愛奇藝兩大平台首播。劇情講述了家破人亡的少年沈潤（許凱飾）與謝府落難庶女謝清圓（周也飾）在年少患難時相識、以銀幣為約共求生路；多年後兩人重逢，謝清圓化身「人間清醒黑蓮花」重回謝府查明母冤，沈潤則逆襲為城府極深的朝廷重臣，兩人在內宅與朝堂間相互算計又彼此救贖，憑黑暗復仇向劇情被劇迷喻為「古偶版《黑暗榮耀》」。



由許凱、周也領銜主演的古裝劇《一甌春》於今日（9月17日）在優酷與愛奇藝雙平台播出。（微博@電視劇一甌春）

解析劇情三大看點

看點一：女角蛻變復仇 獲封「古偶版《黑暗榮耀》」

周也飾演的謝清圓從落難庶女蛻變為「黑蓮花」（有仇必報，做事乾淨利落）重返謝府查明母冤。預告中周也冷笑放話「我是索命惡鬼」的畫面引起熱議，被網民封為「古偶版《黑暗榮耀》」。

周也飾演的謝清圓從落難庶女蛻變為「黑蓮花」（有仇必報，做事乾淨利落）重返謝府查明母冤。（微博@周也yeah）

預告中周也冷笑放話「我是索命惡鬼」的畫面引起熱議，被網民封為「古裝偶像劇版《黑暗榮耀》」。（《一甌春》預告片截圖）

許凱飾演的沈潤，從發配邊疆的少年逆襲為城府深沉的朝廷重臣。男女主各懷心思，在理性與情感之間展開智謀對弈。

許凱飾演的沈潤，從發配邊疆的少年逆襲為城府深沉的朝廷重臣。（微博@電視劇一甌春）

看點二：宅鬥結合朝堂大案 雙線並行節奏緊湊

劇情採用「深宅宅鬥」與「朝堂權謀」雙線並行的敘事模式。謝清圓在謝府內宅拆解種種危機，沈潤則在朝堂之上徹查錢塘賑災貪腐大案。兩條故事線獨立發展又在關鍵時刻交會，提升劇集的懸疑感與節奏感。

謝清圓在謝府內宅拆解種種危機。（微博@周也資訊站）

謝清圓在謝府內宅拆解種種危機。（微博@電視劇一甌春）

沈潤在朝堂之上徹查錢塘賑災貪腐大案。（微博@電視劇一甌春）

兩條故事線獨立發展又在關鍵時刻交會，提升劇集的懸疑感與節奏感。（微博@電視劇一甌春）

看點三：宋韻美學結合實力派演技

劇集高度還原宋式美學與江南風情，服飾與美術採用低飽和度的典雅路線。演員陣容更邀請到富大龍、苗圃等實力派資深演員參演，為全劇奠定了紮實的戲劇張力。

劇集高度還原宋式美學與江南風情，服飾與美術採用低飽和度的典雅路線。（《一甌春》預告片截圖）

劇集高度還原宋式美學與江南風情，服飾與美術採用低飽和度的典雅路線。（微博@電視劇一甌春）

演員陣容更邀請到富大龍、苗圃等實力派資深演員參演，為全劇奠定了紮實的戲劇張力。（微博@電視劇一甌春）