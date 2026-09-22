廖碧兒海港城拍片意外洩蜜　 70歲百億富商呂禮章低調護花入鏡

現年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice）近日傳出秘戀年屆70歲的百億富商呂禮章，早前更分享無人機在天空寫上「I Love B」的畫面。日前她身穿便服突擊現身尖沙咀海港城超市巡視自家咖啡生意，豈料拍片期間，緋聞百億男友竟意外入鏡！



廖碧兒（Bernice）。（IG@berniceliuofficial）

近日傳出秘戀年屆70歲的百億富商呂禮章。（IG圖片）

早前更分享無人機在天空寫上「I Love B」的畫面。（IG@berniceliuofficial）

百億緋聞男友意外入鏡

廖碧兒日前親自落店突襲巡視其品牌咖啡產品的銷情，沿途獲大批市民認出，熱情大讚她真人身材狀態保養極佳。首次親自落店的她興奮即場試飲，並拿起手機自拍向鏡頭介紹。豈料在她掌鏡自拍期間，傳聞中的70歲百億男友呂禮章竟意外閃現入鏡0.1秒！只見身穿休閒服、頭戴Cap帽的呂禮章打扮年輕有活力，手持手機溫柔反拍女友開工，默默擔任幕後護花使者。

親自落店巡視其品牌咖啡產品的銷情。（IG@berniceliuofficial）

百億緋聞男友意外入鏡。（IG@berniceliuofficial）

手持手機溫柔反拍女友開工。（IG@berniceliuofficial）

《皆大歡喜》班底追問戀情

近日廖碧兒登上節目重聚《皆大歡喜》班底，被薛家燕、陳彥行及鄧兆尊連環逼供「I Love B」無人機示愛一事，她害羞稱是「飛機人」所寫，家燕姐即笑指她甘於愛情甜蜜中，打趣預告準備好封大封利市相賀，廖碧兒亦滿面春風甜笑應承留酒席。

廖碧兒被追問戀情。（節目截圖）

呂禮章背景猛料

呂禮章背景極顯赫，父親呂佳早年靠醬園及酒行起家，60年代與「五億探長」呂樂共同成立香港呂氏宗親會，並合作打理曾轟動一時的「國際酒樓夜總會」。據指呂佳負責出面打理，物業及背後大金主則是呂樂。呂佳兩名兒子均為專業人士，孻仔呂禮章是建築師，另一子呂禮恒則是會計師。呂禮章更曾慷慨捐出1,000萬元賑災，名副其實是社會名流兼有錢有心的百億富豪。

廖碧兒曾高調曬出與呂禮章的合照。（IG@berniceliuofficial）