《我要做主播》播AI假新聞被轟誤導長者 方健儀引例親自解畫
由方健儀及陳啟泰主持的HOY TV選秀真人騷節目《我要做主播》，於本月19日播出決賽階段《我要做主播—終極一戰》。最後四強參賽者，於節目中輪流與方健儀同台合作，接受突發新聞報道考驗。經過多輪評核，前TVB藝員陳欣茵贏出比賽，獲頒「首席主播」頭銜。為測試各參賽者的即時應對能力，製作團隊於環節中播放由AI合成的模擬新聞畫面，卻意外於網絡引發討論。
觀眾質疑AI新聞誤導長者
是次決賽採用AI技術模擬突發事件，涵蓋地震、超級颱風及嚴重交通意外等場景。節目播出期間，畫面上方出現「AI模擬片段」字眼，下方設有走馬燈滾動顯示：「聲明：本新聞報道及AI生成片段，內容並非真實，僅供比賽用途。」
有觀眾於社交平台Threads分享節目畫面問：「HOY咁樣用AI，點睇？」瞬間引起大批網民討論。部分支持者指出，有關畫面純粹作為考核素材，認為電視台引進新科技具創意及誠意：「AI模擬片段用嚟做比賽素材啫，又唔係真係實質新聞用，完全合情合理」、「你點解唔影埋下面段走馬燈，人地寫到明係AI片段」、「HOY用AI製作模擬新聞片嚟考驗主播參賽者」。
相反，有網民反映走馬燈字幕偏細，容易令長者忽略聲明：「嚇親，下面行走馬燈太細」、「我覺得電視台要大大大隻字寫明係AI模擬片，唔係放喺走馬燈，大大大隻字俾老人家睇」、「（字幕）咁快又唔顯眼，九成九睇唔到」。建議電視台日後應採用更顯眼字體標明虛構內容，避免造成公眾恐慌與混淆視聽。
方健儀引通訊局指引解畫
針對網絡上的爭議，節目主持方健儀親自於Threads相關帖文下方留言回應。她表示，將AI內容應用於傳統廣播媒體屬於大膽嘗試。她主動翻查《通訊事務管理局條例》與《廣播條例》，並向任職通訊局的人士了解情況，確認本港現階段未有強制法例要求電視台標示AI生成影片。
方健儀更補充指出，根據數字政策辦公室曾發出的指引，建議服務使用者透過浮水印或標籤說明有否使用生成式AI。她強調HOY TV當晚播出期間，已於畫面上方清晰展示「AI模擬片段」字眼，認為做法符合相關指引要求，同時展現出顧及公眾利益及堅守新聞專業原則的負責態度。