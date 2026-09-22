《我要做主播》播AI假新聞被轟誤導長者　方健儀引例親自解畫

撰文：小白
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由方健儀及陳啟泰主持的HOY TV選秀真人騷節目《我要做主播》，於本月19日播出決賽階段《我要做主播—終極一戰》。最後四強參賽者，於節目中輪流與方健儀同台合作，接受突發新聞報道考驗。經過多輪評核，前TVB藝員陳欣茵贏出比賽，獲頒「首席主播」頭銜。為測試各參賽者的即時應對能力，製作團隊於環節中播放由AI合成的模擬新聞畫面，卻意外於網絡引發討論。

主播兩人一組，輪流擔當「主播」及「外勤記者」角色，報道AI合成的模擬新聞畫面。（《我要做主播》節目截圖）
前TVB藝員陳欣茵最終勝出，獲頒「首席主播」頭銜。（《我要做主播》節目截圖）

觀眾質疑AI新聞誤導長者

是次決賽採用AI技術模擬突發事件，涵蓋地震、超級颱風及嚴重交通意外等場景。節目播出期間，畫面上方出現「AI模擬片段」字眼，下方設有走馬燈滾動顯示：「聲明：本新聞報道及AI生成片段，內容並非真實，僅供比賽用途。」

節目播出期間，熒幕下方設有走馬燈滾動提示「AI生成片段」。（《我要做主播》節目截圖）

有觀眾於社交平台Threads分享節目畫面問：「HOY咁樣用AI，點睇？」瞬間引起大批網民討論。部分支持者指出，有關畫面純粹作為考核素材，認為電視台引進新科技具創意及誠意：「AI模擬片段用嚟做比賽素材啫，又唔係真係實質新聞用，完全合情合理」、「你點解唔影埋下面段走馬燈，人地寫到明係AI片段」、「HOY用AI製作模擬新聞片嚟考驗主播參賽者」。

有觀眾於社交平台質疑HOY TV「咁樣用AI」，引起大批網民討論。（Threads）
有支持者指出節目已經「寫到明係AI片段」，「AI製作新聞」主要是考驗主播參賽者。（Threads）

相反，有網民反映走馬燈字幕偏細，容易令長者忽略聲明：「嚇親，下面行走馬燈太細」、「我覺得電視台要大大大隻字寫明係AI模擬片，唔係放喺走馬燈，大大大隻字俾老人家睇」、「（字幕）咁快又唔顯眼，九成九睇唔到」。建議電視台日後應採用更顯眼字體標明虛構內容，避免造成公眾恐慌與混淆視聽。

有網民反映走馬燈字幕偏細，容易令長者忽略聲明。（Threads）

方健儀引通訊局指引解畫

針對網絡上的爭議，節目主持方健儀親自於Threads相關帖文下方留言回應。她表示，將AI內容應用於傳統廣播媒體屬於大膽嘗試。她主動翻查《通訊事務管理局條例》與《廣播條例》，並向任職通訊局的人士了解情況，確認本港現階段未有強制法例要求電視台標示AI生成影片。

方健儀親自查閱廣播條例，證實電視台做法符官方指引。（Threads）

方健儀更補充指出，根據數字政策辦公室曾發出的指引，建議服務使用者透過浮水印或標籤說明有否使用生成式AI。她強調HOY TV當晚播出期間，已於畫面上方清晰展示「AI模擬片段」字眼，認為做法符合相關指引要求，同時展現出顧及公眾利益及堅守新聞專業原則的負責態度。

方健儀在節目尾聲與前體育記者兼本輯節目導師伍家謙齊齊報新聞，一句「家謙，交畀你講體育」及「多謝支持，後會有期」都讓觀眾覺得非常懷念！（《我要做主播》節目截圖）
對於網上有自稱工作人員爆料指節目「造馬」、「內定」，方健儀說：「你話有冇一啲內幕嘅嘢，我哋兩個好肯定咁講我哋冇份參與，我哋冇份比分！」但她希望各位參賽者的努力不要被抹殺。（葉志明攝）
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