《換乘戀愛》首對夫妻誕生　孔尚貞徐敏亨結婚　節目班底齊聚見證

知名戀愛實境節目《換乘戀愛3》播出至今引發無數話題，如今終於締造節目問世以來的首對新婚夫妻！



在節目中經歷淚水與感動、最終選擇復合的孔尚貞與徐敏亨，於9月20日舉行溫馨婚禮，正式結為連理。而這場浪漫儀式不僅讓兩人長跑的愛情修成正果，更讓他們成為《換乘戀愛》全系列的首對「1號結婚新人」，大批一路追劇的忠實觀眾與粉絲紛紛獻上熱烈祝福。

孔尚貞與徐敏亨結婚了，成為《換乘戀愛》系列首對成為夫妻的嘉賓。（Instagram@jeong_2._.x）

《換乘戀愛》迎來全系列的首對「1號結婚新人」 孔尚貞與徐敏亨成為該節目首對新人：

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孔尚貞今年4月就曾在個人IG感性發文寫下：「我要結婚了…一路走來熱熱鬧鬧，吵架又和好、吵吵鬧鬧地比誰都忙碌地愛著，終於走到了這裡。雖然我們有很多不同之處，但學會了互相磨合的樂趣，理解對方的心也漸漸變大。至於不吵架的方法…目前還在學習中，哈哈。」她也透露婚禮的奇妙契機：「去年冬天，敏亨趁我不注意偷偷預訂了婚禮場地，開啟了我們的備婚之旅。收到可愛的求婚後，滿懷期待地一項項準備，沒想到時間過得這麼快。走過夏天，我即將成為秋天的新娘。 今後我們也會成為充滿笑容與愛意的一對，請大家用溫暖的心為我們加油 。」

這場盛會吸引了《換乘戀愛3》成員李書景、李周元、崔昌進、李有貞、金光泰與李惠元等節目班底齊聚一堂，節目製作團隊也親臨現場同歡。

根據《體育京鄉》報導，現年30歲的孔尚貞作為台裔韓國人二代，曾是韓國短道競速滑冰金牌國手，退役後轉任滑冰裁判，而男方徐敏亨則是大學醫院的外科醫生，如今將實境秀的浪漫延伸至現實生活，步入人生新階段的幸福篇章。

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