Lisa上節目宣傳美食「舉杯泰國啤酒」意外踩紅線　泰媒報導急打碼

韓國女子天團BLACKPINK 泰籍成員 Lisa 日前登上美國知名談話節目《The Tonight Show》，與主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）暢聊並分享家鄉美食，更親自調製雞尾酒與對方舉杯共飲，不過她在節目中拿起泰國啤酒的畫面傳回泰國，意外引起爭議，部分泰國媒體在轉發報導時，將啤酒品牌馬賽克處理，引起外界關注。



Lisa在節目中熱情向主持人吉米法隆介紹家鄉料理青木瓜沙拉，並用韓國燒酒、泰國啤酒及汽水調製雞尾酒，最後跟對方開心乾杯，現場氣氛相當歡樂。

Lisa美國分享家鄉美食，更親自調製雞尾酒與主持人舉杯共飲，不過她在節目中拿起泰國啤酒的畫面傳回泰國，意外引起爭議。（《The Tonight Show》YouTube截圖）

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但節目播出後在泰國國內引發討論，因泰國從2008年起對酒類管制嚴格，禁止透過產品名稱、商標或宣傳飲酒好處來引導觀眾消費，Lisa飲酒的畫面是否有廣告或鼓勵消費的意圖，成為輿論焦點。

雖然 Lisa 錄製節目的地點位於美國，泰國法規無法直接對其進行處罰，但泰國民眾或媒體在境內轉傳、分享帶有該啤酒品牌的畫面與影片，也有可能被認定有廣告或推銷意圖，部分泰國媒體在報導Lisa上節目的消息時，特別將畫面中啤酒品牌與標誌用馬賽克模糊處理，避免踩到法律紅線。

針對此爭議，據《曼谷郵報》報導，泰國公共衛生部長帕塔納（Prasert Jantararuangtong）回應，事件不需過度放大，執法單位會依現行規範處理，即使發布的內容沒有直接點名酒類品牌，仍須根據其發布目的及呈現方式來判斷；如果畫面清楚露出品牌，甚至附上購買連結，就極可能被視為商業宣傳。

不過社群平台興起，新聞與公共資訊及商業促銷的界線越來越模糊，人民黨議員陶皮蓬（Taopiphop Limjittakorn）也呼籲，政府儘速提出清楚指引，讓民眾知道究竟哪些能分享、哪些可能踩到紅線。

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