楊偲泳被指與張振朗半山築愛巢備婚　寸報道連醫美療程價錢都錯

張振朗與女友楊偲泳（Renci）感情穩定，近日有報導指二人疑似在半山築愛巢同居，更有自稱「好友」的人爆料指兩人正為結婚作準備。今日（22/9）楊偲泳出席活動，接受《香港01》訪問時澄清有關傳聞，指整件事烏龍又搞笑。

談及被指在半山築愛巢，Renci坦言看到報導後覺得非常搞笑：「好搞笑啊呢個！因為佢入面嘅內容呢，我同事有Cap俾我睇啦，跟住就話『好奇怪』！因為之前我受訪講過自己有『恐婚』，跟住佢個報導呢，仲要話『好友爆料』，我好想知邊個『好友』？竟然係完全……應該係唔認識嘅！」

楊偲泳否認在半山築愛巢。（吳子生攝）

對於報道中提及她曾進行醫美療程及擬定的婚前準備，Renci更笑言內容與事實大相逕庭：「我覺得佢篇文章係幾特別，因為佢連我做咗啲咩醫美療程都寫出來，但我根本就冇做過嗰個療程！所以我而家好驚啊，好想同呢位『朋友』見識吓，認識吓，最重要係啲資料錯咗囉！因為佢嗰個療程啲價錢都好似怪怪地咁樣。」

至於被拍到前往半山豪宅，Renci澄清該處並非她與張振朗的住所，而是朋友的家：「嗰日我係去我朋友屋企食飯，好彩我朋友落嚟接我，嗰個記者朋友就冇影到我入去，因為我個Friend就話：『真係好驚呀！會唔會被人見到我住邊呀？』咁但就唔緊要，大家笑吓都開心。我會努力賺錢嘅！」

楊偲泳今日出朗品牌活動。（吳子生攝）

被問到身邊朋友是否擔心因而曝光，她笑言：「會呀，佢哋而家驚呀！所以我就係冇辦法，我都明白大家工作要緊。佢哋真係驚上鏡，驚被公司同事笑嗰啲，我就話唔緊要啦，好彩影唔到。」

最後問到是否有置業或結婚計畫，Renci則表示目前仍以工作為重：「我又冇喎，我到而家都係比較及時行樂同環遊世界，我驚我條命冇咁長『置業之後可以安居樂業』，所以我希望都係努力搵錢先，努力工作係緊要啲嘅。」