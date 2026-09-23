關正傑神隱近40年銀髮照曝光風采依舊　為妻子退出樂壇拒天價復出

曾經在80年代與「歌神」許冠傑齊名、被譽為「樂壇雙傑」的巨星關正傑（Michael），於1988年推出最後一張唱片後便淡出幕前。多年來他杳無音信，遠赴美國生活，令無數歌迷對其近況深感好奇與關懷。

1980年麗的電視台劇集《人在江湖》插曲《人在旅途灑淚時》，由關正傑及雷安娜主唱。（網上圖片）

關正傑神隱近40年銀髮照曝光

近日，網上瘋傳多張關正傑的照片，隨即引起網民極大迴響。相中所見，現身餐廳聚會的關正傑雖已滿頭銀髮，但其精神狀況極佳，面帶儒雅溫和的笑容，既無「中年發福」跡象，亦無脫髮危機，依然散發著當年那份獨有文質彬彬的氣質。雖然相片未有註明拍攝日期與地點，但對於能一睹這位神隱近40年的一代歌王較為近期的照片，一眾歌迷無不感到驚喜萬分。

關正傑神隱近40年近照曝光風采不減當年。（網上圖片）

曾唱盡經典紅遍大江南北

回顧關正傑的演藝生涯，他本身是一位專業建築師，因對歌唱懷抱熱情而投身樂壇。他憑藉雄渾正氣的歌聲與溫文爾雅的形象，唱活無數經典名曲，包括《天蠶變》、《大地恩情》、《萬水千山縱橫》等歌曲。作品橫跨多間電視台的經典劇集主題曲，成為香港樂壇黃金時代不可或缺的代表人物。

關正傑作品橫跨多間電視台的經典劇集主題曲。（網上圖片）

為建築師妻子毅然淡出樂壇

關正傑在1989年選擇無預告、亦未舉辦告別演唱會的情況下退出歌壇。有傳他當年移民美國西雅圖，是為了兌現對同為建築師的妻子的承諾，專注於本業與家庭生活。多年來，不少主辦單位曾開出天價力邀他重出江湖，但都未能動搖關正傑隱退的決心。他當時僅淡淡回應：「我已經很久沒唱了，開演唱會要練歌，我現在不唱啦！」連香港電台有意向他頒發樂壇最高榮譽的「金針獎」，他亦婉拒，坦言既已隱退，就不再追求任何樂壇榮譽。如今看到關正傑在海外生活悠閒自在、神采奕奕，不少網民與歌迷都紛紛送上祝福，替他感到高興。

關正傑為建築師妻子毅然淡出樂壇。（網上圖片）

關正傑為建築師妻子毅然淡出樂壇。（網上圖片）