62歲林雪撐拐杖睇譚詠麟演唱會　體重逼300磅行動吃力惹網民憂心

現年62歲的林雪近年健康狀況備受關注，日前他前往紅磡香港體育館觀賞《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》，離場時林雪因其較為龐大的身軀只能步履蹣跚地前行，期間遭到路人拍下影片並上傳至社交平台。



林雪不經不覺已經入行近40年，近300磅的體重十分驚人！（資料圖片）

62歲林雪撐拐杖現身紅館

畫面中林雪身穿休閒服飾，體型保持龐大，右手握持拐杖協助行走，步履緩慢吃力。其後他坐於一旁休息等候車輛接送。影片公開後，網民留言指出，林雪目測達300磅的體重，已對膝蓋關節與下肢行動能力構成負擔。

林雪身形依舊龐大，行走時需要藉助拐杖。（影片截圖）

林雪已經要坐下來休息。（影片截圖）

林雪臉上大黑斑依然明顯

除了行動不便，林雪臉部黑斑亦引起關注，去年林雪出席電影《金童》首映禮，網民發現其左臉黑斑面積比以往增大3倍，尺寸目測達5厘米乘8厘米，一度傳出為糖尿病與心血管疾病先兆「黑色棘皮症」。

林雪面部左側疑出現黑斑且有變大趨勢。（資料圖片）

到了9月林雪出席《PTU》20周年4K重映禮時公開澄清，引述醫生診斷說明該印記成因主要源於睡覺姿勢習慣側向左側，加上思考時習慣以手托住左臉，於長期壓迫與摩擦下形成色素沉澱。後續林雪更澄清臉上黑斑為接受醫美去斑療程後傷口「起焦（結痂）」，進一步釋除惡性病變疑慮。

林雪於《PTU》20周年4K重映禮上曾為面部黑斑解畫。（葉志明 攝）

近年減重60磅卻反彈

入行超過30年的林雪由電影場務工作起步，逐漸發展為資深演員。其體型標誌令他獲得「肥雪」稱號，體重曾接近300磅。過往他曾遵照導演杜琪峯指示成功減去60磅（約27公斤），但近年體重再次回升。

杜琪峯一句話令林雪「一年狂減28公斤」。（葉志明 攝）

林雪曾於社交平台發布運動減肥短片，嘗試俯臥操作健腹輪運動，堅持至第20下時體力不支倒地，並因發音將「二十」講成「醫生」，引得網民大開玩笑。如今他再次被拍到需要依賴拐杖行走，顯示體重問題對關節健康造成負擔。