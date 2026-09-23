曾江遺孀焦姣近照曝光面色紅潤　素顏與張瑪莉聚會重展笑顏

60年代邵氏著名女星焦姣，自第二任丈夫、資深演員曾江於四年前（2022年）在檢疫酒店不幸猝逝後，一度因頓失摯愛打擊深重而鮮有公開露面。現年83歲的焦姣近年才逐漸走出陰霾，重拾生活軌道。近日，她與1975年港姐冠軍張瑪莉、極地探險家李樂詩博士、電台DJ夏妙然及全英華裔小姐Cezerine聚會，最新近況亦隨之曝光。

張瑪莉po文開心感恩的五人組。（FB@Mary Cheung 張瑪莉）

Mary與李樂詩博士。（FB@Mary Cheung 張瑪莉）

Mary與著名主播夏妙然。（FB@Mary Cheung 張瑪莉）

Mary與Cezerine 1976全英華裔小姐冠軍。（FB@Mary Cheung 張瑪莉﻿）

張瑪莉淺金髮色貴氣依然 焦姣素顏現身氣色紅潤

張瑪莉近日在Facebook分享了一輯極具紀念價值的聚會合照。相中的張瑪莉頂著一頭時尚的淺金混搭銀灰髮色，身穿淡粉色上衣兼圍上精緻絲巾，展現出燦爛笑容，貴氣十足又精神煥發，狀態好得完全看不出已年過七旬，不愧被外界封為「最美麗港姐」之一。

而久未公開現身的焦姣亦成為焦點，當日她選擇全素顏亮相，氣色與精神狀態皆相當不錯。在一眾好友的陪伴與包圍下，焦姣談笑風生，可見她已逐漸平復喪夫的傷痛，享受著平靜安逸的晚年生活。

83歲焦姣素顏現身氣色紅潤。（FB@Mary Cheung 張瑪莉﻿）

憑《獨臂刀》紅遍亞洲

現年83歲的焦姣（本名焦莉娜）一生傳奇，她於1961年考入台灣中影演員訓練班，1966年正式加盟邵氏兄弟電影公司。翌年，她憑藉在張徹執導的經典武俠電影《獨臂刀》中飾演女主角「小蠻」，與王羽搭檔爆紅亞洲，一舉奠定60年代元祖級武俠片女星的地位。除了演技精湛，她亦是台灣與香港兩地的資深配音員。即使到了2011年參演電影《竊聽風雲2》依然技驚四座，更於2012年勇奪第11屆中國長春電影節「金鹿獎」最佳女配角，演技寶刀未老。

焦姣與好友合照時露出燦爛笑容。（Facebook圖片）

兩度經歷喪夫之痛 與曾江28年「最美黃昏戀」

焦姣的事業雖然登上高峰，但感情路卻飽經滄桑。她的第一任丈夫為演員黃宗迅，兩人於1963年結婚並育有一子，不幸黃宗迅於1976年因車禍離世，令焦姣中年喪夫。其後她移居香港專注配音與演藝工作，期間與相識多年的曾江越走越近。1994年，焦姣與曾江在新加坡低調結婚，展開一段廣為圈中頌讚的「最美黃昏戀」。接受西方教育、作風前衛的曾江，與性格傳統、喜愛崑曲的焦姣看似一中一西，但在28年的婚姻生活中兩人互相包容、恩愛有加。