成毅襲港拍《狩謊》惹追星狂熱　長鏡頭摺櫈陣逼爆九龍灣街頭

內地男演員成毅近期留在香港，拍攝由曾志偉卸任無綫電視（TVB）總經理後自組公司製作的創業作、港風懸疑劇《狩謊》。成毅為拍攝該劇集已於本港逗留接近4個月時間，拍攝團隊前往土瓜灣、中環及上環等地區進行實景取景拍攝，每逢外景拍攝地點均吸引多名支持者到場圍觀。



曾志偉自組公司的頭炮懸疑劇《狩謊》。（微博＠狩謊官微）

內地男演員成毅領銜主演（微博＠狩謊官微）

成毅九龍灣開工引全女班死守

日前有網民於社交平台發布帖文，表示路經九龍灣啟信道期間看見多名女性聚集，因而於網上發文詢問：「九龍灣啟信道。全囡班？有冇大神知咩事？」現場圍觀民眾隨即回應表示眾人正等候內地明星成毅現身。

一眾粉絲在九龍灣啟信道等候內地明星成毅現身。（threads）

現場圍觀民眾披露眾人正等候內地明星成毅現身。（threads）

根據網民分享的照片顯示，啟信道旁邊的行人路聚集多名支持者，部分人準備長鏡頭相機、摺櫈及應援手幅等裝備於現場等候。雖然現場未見舉牌，但當成毅出現時，現場支持者即時發出尖叫聲並舉起相機、手機進行拍攝。

雖然現場未見舉牌，但部分人準備長鏡頭相機、摺櫈及應援手幅等裝備於現場等候。（threads）

雖然現場未見舉牌，但部分人準備長鏡頭相機、摺櫈及應援手幅等裝備於現場等候。（threads）

《狩謊》自從開拍以來就一直備受外界關注，先前劇組前往鴨脷洲進行外景拍攝的消息公開後，多名成毅粉絲聞訊前往現場，導致整條街道擠滿人群。工作人員需要拉起繩索圍欄維持秩序，並不得不向現場人群呼喊回到行人路上，以確保拍攝作業順利進行。日前成毅收工準備離開片場時，門外早已被數百名狂熱粉絲死守包圍，場面瞬間失控！劇組工作人員緊急出動黑色大擋板兼雨傘陣護送他上車，但依然擋不住粉絲集體暴走。

工作人員手持巨大黑色擋板橫空推開人群。（小紅書影片截圖）

有人發狠暴力硬扯黑色擋板。（小紅書影片截圖）

有人試圖扯走雨傘。（小紅書影片截圖）