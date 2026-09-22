早春晴朗續篇《盛夏晴朗》井柏然孫千回歸？網傳原班人馬12月開鏡

優酷出品、Netflix同步播出的都市職場愛情劇《早春晴朗》早前播畢後迴響熱烈，官方平台優酷日前於年度片單發布會上，正式宣佈開拍續集《盛夏晴朗》。隨後網上瘋傳主演井柏然與孫千將「原班人馬」回歸，並於今年12月在吉林長春開鏡。不過，出品方優酷目前僅證實幕後團隊陣容，對主演名單及具體細節均未作正式回應，令大批劇迷半信半疑。



優酷出品、Netflix同步播出的都市職場愛情劇《早春晴朗》早前播畢後迴響熱烈。（微博＠早春晴朗官微）

出品方優酷於大結局後無預警宣布籌備續篇《盛夏晴朗》，並同步公開首款概念海報。（《盛夏晴朗》宣傳海報）

網傳原班人馬回歸 開鏡細節與劇本流出

近日各大社交平台流傳消息稱，《早春晴朗》續篇《盛夏晴朗》將由原班人馬打造，計劃於12月在吉林長春開鏡，拍攝週期約75天、全劇共24集。消息更指，續作將採用原班編劇全新原創劇本，銜接前作大結局的復合走向，直接講述男主角欒念與女主角尚之桃求婚成功後的婚後生活，聚焦職場壓力與生活磨合等現實議題，預計2027年播出。

終於等到！只有原班人馬才有那個味兒！ 網民留言

近日各大社交平台流傳消息稱，《早春晴朗》續篇《盛夏晴朗》將由原班人馬打造。（微博＠早春晴朗官微）

導演編劇確定 主演名單留白

優酷新聞中心與官方頻道於9月16日舉辦的2027年度片單發布會上，官方確實宣布《盛夏晴朗》，並釋出概念海報，配文標語「喧囂予我，偏愛予你。盛夏有風，人間晴朗」。官方亦同時確認，導演蔣繼正、編劇高小嫻等幕後核心主創團隊將全員回歸。

Netflix都市職場愛情劇《早春晴朗》早前播畢後迴響熱烈。（微博＠早春晴朗官微）

然而，官方發布的宣傳資料中，演員陣容一欄至今仍保持空白。井柏然、孫千能否再次合作續寫前緣，以及網傳的「12月開鏡、75天拍攝、24集」等具體細節，均未有任何官方公告佐證，現階段僅屬網絡傳聞。

《早春晴朗》續篇《盛夏晴朗》已經官方宣布於2027年播出，但井柏然、孫千能否再次合作續寫前緣則均未有任何官方公告佐證。（微博＠早春晴朗官微）

近日各大社交平台流傳消息稱，《早春晴朗》續集《盛夏晴朗》將由井柏然與孫千等原班人馬打造。（微博＠早春晴朗官微）

官方海報發布後，該劇的角色微博帳號「欒念_Luke」發文寫道「盛夏，沒有冰雕」，「尚之桃_Flora」則互動回應「說了不會結束的」，被不少劇迷解讀為原班人馬回歸的暗號。儘管孫千日前於劇集收官時發文告別角色，且井柏然近期亦有其他新作行程，兩人尚未對續作正式表態，但角色帳號的互動仍為二搭留下想像空間。

井柏然飾演的角色微博帳號「欒念_Luke」發文寫道「盛夏，沒有冰雕」。（微博截圖）

孫千飾演的角色微博賬號「尚之桃_Flora」則互動回應「說了不會結束的」。（微博截圖）

追完早春像自己談了場戀愛，但先別太興奮，非官方認證前當作網傳就好。 網民留言