陳偉霆為愛子小Win辦1歲生日派對　何穗親手縫製場地裝飾母愛爆棚

陳偉霆（William）與內地超模何穗的戀情傳聞許久，二人於去年10月無預警聯手報喜，宣佈已誕下一子「小Win」。昨日（23日）何穗迎來37歲生日，她除了慶祝自己生日外，更上載多張早前為兒子慶祝一歲生日的溫馨照片。



何穗剛剛度過37歲生日。（小紅書@何穗）

曬出「小Win」的背影照。（IG@hesui923）

好得意！（IG@hesui923）

卸下超模光環展現溫柔母愛

何穗在社交網分享了一系列母子合照，畫面中可見她完全褪去昔日在時裝騷上的高冷氣場，鏡頭下滿眼都是對兒子的寵溺。小Win的小手輕觸媽媽的面頰，令何穗忍不住閉眼甜笑，母愛爆棚。

分享與兒子「小Win」的合照。（IG@hesui923）

超級溫柔。（IG@hesui923）

母愛爆棚。（IG@hesui923）

陳偉霆舉家赴阿那亞為愛子慶周歲

早前已有網民在河北秦皇島度假勝地阿那亞偶遇陳偉霆與何穗，指兩人正為兒子籌辦一歲生日派對。場地選址當地一家餐廳的頂樓戶外露台。這場派對未見圈內好友與傳媒，出席的全是雙方至親，包括陳偉霆年屆八旬的母親、哥哥、姐姐及家人等悉數現身，一家人圍坐共聚，場面溫馨。

早前有網民偶遇「小Win」1歲生日派對。（網上圖片）

好有心思。（IG@hesui923）

親手縫製周歲派對佈置

派對現場最引人注目的細節，並非昂貴奢華的商業陳設，而是何穗與母親提前親手設計並縫製的手作佈置。何穗在社交網釋出幕後花絮，只見她身穿居家服、褪去超模氣場，與媽媽合力一針一線裁剪縫製毛氈布藝蛋糕、手工字母及掛飾，最終被悉心搬到了派對現場，化作兒子小Win周歲宴上最獨一無二的專屬背景，盡顯初為人母的細膩心思。

何穗親手製作裝飾。（IG@hesui923）

何穗親手製作裝飾。（IG@hesui923）