BIGBANG前成員勝利被控恐嚇　狂揮酒瓶揚言血洗餐廳「殺你不難」

南韓男團BIGBANG前成員勝利（本名李昇炫）近日遭控涉嫌在餐廳施暴，雖然他先前強調絕對沒有真的出手打人，但聲稱自己是受害者的A某再爆料，指控勝利出口威脅：「殺你一個根本不是什麼難事。」公開的監視器（CCTV）畫面也能看到A某遭勝利跟同行朋友團團包住。不過勝利及友人B某則否認相關指控，雙方說法明顯出現落差，本案也演變成羅生門。



拿酒瓶威脅被拍下 揚言威脅殺你不難

據A某說法，事發於8月8日首爾江南區清潭洞一間餐廳，當時他坐在勝利一行人的隔壁桌，未料遭3人包圍並擋住出路，讓他無法離開。A某向JTBC社會案件節目《事件班長》表示，勝利揮動燒酒瓶威脅自己，他曾試圖用手阻擋並抓住酒瓶，過程中自己的手被攻擊，因此以特殊暴行等罪嫌提出告訴。

A某稱勝利一行人包圍自己，朋友也制止勝利拿酒瓶施暴。（YouTube@JTBC）

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A某進一步指控，勝利當時還質問他：「你也覺得我是失敗者嗎？」並聲稱自己「正和組織暴力團體（黑道）做生意」，還跟中國大陸方面有合作，更嗆聲：

我可以把你的頭打破，讓這裡變成血海，殺你一個人根本不是什麼難事。

此外，A某也稱自己遭到限制行動，對方還以黑幫、中國朝鮮族勢力等內容威脅。

同行友人駁斥指控 婉拒A某強行併桌

事件曝光後，當時同桌而且也遭提告的勝利友人B某出面反駁。B某向《日刊體育》表示，原本是A某自己跑到他們那桌，稱手上有事業企畫書，希望提出合作建議並要求合桌，「一開始有聽他講一點，但後來我們請他離開，他卻一直不走。」雙方才因此發生爭執。

勝利遭控餐廳內威脅其他客人，拿起酒瓶的畫面也公開。（YouTube@JTBC）

對於監視器畫面中勝利掄起燒酒瓶的畫面，B某承認確實有此事，但強調：「勝利哥拿起酒瓶後，我和另一位弟弟有一起阻止他。」並否認有進一步肢體衝突。他表示，當時只是多次提醒A某該起身離開了，由於對方遲遲不走，勝利才較強硬地叫他離開，「酒瓶是有拿，但除此之外沒有任何肢體接觸，也沒有限制行動。」

反指A某言行不一 質疑未第一時間報警動機

B某也否認勝利一行人先挑釁A某的說法，稱當時是看到A某一直看著他們這桌竊竊私語，對方準備離開時，他才趁著外出抽菸詢問：「你有拍照嗎？」對方回答沒有後，他便說：「那請多多關照勝利哥。」強調自己並非質問對方為何拍照，更沒有主動找麻煩。

此外，B某質疑A某行動不合邏輯，「照常理來說，如果被施暴，不是應該馬上撥打112（報警）嗎？」他表示，A某當時還說「一週後會帶著事業計畫書過來」，沒想到隔天卻演變成要提告，讓他感到錯愕，還直呼對人性太失望。B某也透露，事後才得知A某在事件隔天就取得餐廳監視器畫面。

至於A某指控利用黑幫恐嚇，勝利本人也透過《日刊體育》強烈否認，直呼「完全不是事實」。勝利表示，A某原本說好一週後會帶著事業計畫書再見面，隔天卻突然態度大轉變並揚言提告，最後甚至連他的朋友都一起告上法院。目前A某與勝利雙方各執一詞，監視器畫面則可確認勝利確實曾拿起燒酒瓶並遭友人制止，但是否涉及威脅、暴行及限制行動等情節，仍有待進一步釐清。據悉目前警方尚未完成對A某的調查，後續將針對案發經過展開調查。

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